VIDEO Chvíle hrôzy v Česku: V areáli polície vybuchlo 150 kilogramov munície, mesto o sklade nevedelo

BÍLINA - Hasiči majú požiar muničného skladu v Bíline na Teplicku pod kontrolou, vonkajší sklad ochladzujú. Povedal to hovorca krajských hasičov Milan Rudolf. Na mieste už nič nevybuchuje. Podľa polície obete na životoch nie sú a nikto nebol zranený.

V prvom okamihu po ohlásení udalosti policajti nevpustili hasičov k ohnisku. "Máme v súčasnosti na mieste sedem jednotiek, to je dvanásť vozidiel," uviedol Rudolf.

Záběry z místa zásahu v Bílině: pic.twitter.com/vz0JjIhwVt — Policie ČR (@PolicieCZ) September 15, 2020

Výbuchy sa zo skladu v časti Chudeřice, ktorý má prenajatý Pyrotechnická služba Policie ČR na uskladnenie munície, začali ozývať krátko pred 13:00. Minister vnútra Jan Hamáček (ČSSD) v Rádiu Impuls povedal, že požiar a následný výbuch sa týkal muničnej kobky s rozmermi 3x3 metre, od výbuchu sa vznietilo drevo, ktoré bolo okolo. Výbuch bol rozsahom oveľa menší ako udalosť vo Vrběticiach v roku 2014. Starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO) uviedla, že mesto o existencii muničného skladu nemalo žiadne správy.

V sklade boli podľa ministra výbušniny zo zneškodňovaných nábojov. V kobke, kde horelo, bolo asi 150 kilogramov výbušniny. Trosky doleteli do vzdialenosti zhruba 300 metrov. Udalosť polícia vyšetruje ako zapálenie munície. "Teoreticky mohlo ísť o samovznietenie, ale sme na začiatku. V tejto fáze sa nedá vylúčiť nič," povedal Hamáček. Sklady munície v Česku sú podľa neho dobre zabezpečené.

Zdroj: Twitter - Policie ČR

Riadiaci dôstojník hasičov s policajnými dôstojníkmi prechádza miesto požiaru. "Čakáme na pyrotechnikov, ktorí skontrolujú muníciu na mieste, nie je potrebné vykonávať ďalšie opatrenia," povedal Rudolf. Na mieste bolo desať jednotiek hasičov so štrnástimi vozidlami. "Ďalšia technika ani ľudia nie sú potrebné," uviedol.

Nariadená bola evakuácia ľudí do vzdialenosti 500 metrov od požiaru. Evakuácia ľudí z Teplického predmestia a ulice Československej armády nakoniec nutná nebola. O požiari okamžite informovalo obyvateľov mesto Bílina. "Bohužiaľ musím povedať, že o existencii muničného skladu na území nášho mesta sme nemali vôbec žiadne správy, a to nielen my, ale ani bezpečnostná rada ani krízový štáb," povedala starostka Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO).

V Chudeřiciach má výrobný závod okrem iného skláreň AGC Automotive Czech. "Toho sa udalosť nijako nedotkla, vyrába bez akéhokoľvek obmedzenia," povedal hovorca spoločnosti Martin Jonáš. Evakuovať sa muselo 65 ľudí z odlúčeného pracoviska. "Na tomto pracovisku sme boli nútení prerušiť výrobu. Teraz čakáme na ďalšie informácie záchranných zložiek. Obmedzenie výroby sa nijako nedotkne plynulosti našich dodávok zákazníkom," uviedol Jonáš.

Doprava je obmedzená na vjazde do Bíliny v smere od Teplíc. V okolí sa tvoria dlhé kolóny. Obchádzková trasa vedie cez Kostomlaty alebo Braňany.