Obrovský SEX ŠKANDÁL riaditeľa evanjelickej školy! Pikantné detaily, ktoré zverejnil milenec jeho ženy

Dvadsaťdeväťročný Giancarlo Granda sa s Falwellovou manželkou Becki (53) zoznámil v roku 2012, keď pracoval ako čistič bazéna v hoteli Fontainebleau na Floride. Krátko nato spolu začali mať intímny pomer. V rozhovore pre časopis Politico prezradil detaily zo vzťahu, ktorý vyvolal obrovský škandál. "Počas mojej šichty v marci 2012 som sa rozprával s pár dievčatami v mojom veku. Vtom sa ozvala Becki a povedala, že tieto dievčatá nevedia, čo robia, že potrebujem niekoho, kto má viac skúseností," hovorí Giancarlo s tým, že vzápätí mu Falwellová naznačila, aby za ňou prišiel do hotelovej izby. "Potom dodala, že jej manžel sa rád pozerá. A naozaj za nami prišiel len v boxerkách."

Giancarlo Granda Zdroj: Facebook/Giancarlo Granda

Milenecký pomer trval ďalších sedem rokov. Granda tvrdí, že Jerry ich pravidelne sledoval pri sexe, či už osobne alebo prostredníctvom nahratých videí. Prominentného člena evanjelickej komunity označil za predátora. Falwellová to ale následne poprela a vyhlásila, že "má s manželom ten najsilnejší možný vzťah a že Jerry je ten najzhovievavejší človek, akého pozná". Mladík mal s manželom svojej milenky ale aj obchodné vzťahy; Jerry vlastnil hostel v Miami a on ho prevádzkoval.

Falwell, právnik, zástanca Donalda Trumpa a prominentný člen evanjelickej komunity, nedávno vydal v súvislosti s obvineniami oficiálne stanovisko, v ktorom uvádza: "Becki udržiavala nevhodný intímny vzťah s dotyčným mladíkom, do ktorého som nijakým spôsobom nebol zapojený. I tak to ale so mnou veľmi otriaslo. Keď sme sa snažili s týmto mužom prerušiť všetky kontakty, začal sa, bohužiaľ, správať veľmi agresívne. Dokonca sa nám vyhrážal, že svoj pomer s Becki zverejní, aby strápnil našu rodinu, pokiaľ mu nedáme peniaze."

Manželia Falwellovci Zdroj: SITA/AP/Steve Helber

Falwell po odhalení škandálu koncom augusta odstúpil z pozície riaditeľa Liberty University. Už niekoľko týždňov predtým začal čerpať nútenú dovolenku, pretože na sociálnej sieti zverejnil nevhodnú fotku, na ktorej pózoval spolu s neznámou ženou s rozopnutými nohavicami. Priam šokujúco znie potom informácia, že od univerzity dostane odstupné vo výške 10,5 milióna dolárov.