Nočná mora v Bielorusku, všade bola krv: Spoveď prepustených demonštrantov o podmienkach vo väzení

V celách so štyrmi posteľami bolo 35 žien, informovala portál prepustená žena pre tut.by. "Postupovali proti nám s príšernou brutalitou," dodala. "Všade bolo veľa krvi." Mnoho občanov ukázalo - oblečených iba v spodnej bielizni - svoje tržné rany a veľké modriny po obuškoch. Niekoľko prepustených ľudí muselo byť okamžite prevezených do nemocnice.

„Všetkých zatkli, zbili všetkých, dievčatá, chlapcov, deti vo veku 15, 14, 13 rokov,“ uviedol jeden zo oslobodených, ktorý udal iba svoje krstné meno Sergei.

Dvadsaťročná pre BBC povedala, že sa nezúčastnila na protestoch, „ale bezpečnostné sily ju zhodili na zem a posadili do autobusu.“ Vo väzení musela podpísať protokol bez toho, aby vedela, čo sa v ňom píše. Keď sa spýtala, či by mohla najprv prečítať tento dokument a, dôstojník odpovedal: "Hovorím ti, suka, rýchlo sa podpíš! Inak ťa znásilním a dám ťa do cely na ďalších 20 dní." Po podpísaní dúfala, že bude prepustená. Stalo sa tak až o 24 hodín neskôr.

Hovorí tiež o svojich dvoch dňoch zadržania, počas ktorých nedostala žiadne jedlo a porozprávala ďalej: "Jedna zo zatknutých dievčat dostala svoje dni. Požiadala o toaletný papier. Povedali jej, že by si mala vziať tričko. Až neskôr priniesla žena papier. Bola našou hrdinkou."

Hodili mu do nohavíc granát

25-ročný muž, ktorý sa zúčastnil na protestoch, uvádza, že okrem poriadkovej polície brala ľudí z ulíc aj špeciálna jednotka boja proti terorizmu Almaz. "Mal som batoh s dýchacími prístrojmi a maskami. Keď ho videli, povedali: ´Aha, pozri. Toto je jeden z organizátorov protestov.´" On však popieral, že batoh je jeho. "Pár minút ma bili a znova sa opýtali, či to bol môj batoh." Keď som povedal nie, vzali ma za roh nákupného centra traja vojaci špeciálnej jednotky. (...) Ukázali mi granát. Odstránili poistku a povedali, že mi ho vložia do nohavíc. Vyhodilo by ma to do vzduchu a oni by len povedali, že mi vybuchlo domáce výbušné zariadenie. "Nikto nebude schopný dokázať nič a my by sme nemali žiadne problémy"

Keď opäť zapieral, muži to naozaj urobili: "Strčili granát do mojich nohavíc a utiekli." Muži neodstránili poistku, celá vec bola pravdepodobne zamýšľaná ako falošná poprava. "Vrátili sa, povedali, že som ich naštval a znova ma zbili. Zasiahli ma do oblasti bedier, do tváre. Musel som niesť v zuboch batoh k dodávke. Stále ma bili holými rukami do tváre. Keď som pustil batoh, znova ma bili. Teraz mám zlomené zuby."

Minister vnútra sa ospravedlnil za zatýkanie z nedopatrenia

Štátne médiá informovali, že Lukašenko sám vo štvrtok večer nariadil, postarať sa o situáciu väzňov. Reagoval na protesty pracovných kolektívov v štátnych podnikoch štátu bývalého Sovietskeho zväzu.

Žena so slzami v očiach rozpráva, aké utrpenie vo väzení zažila.

Minister vnútra Jurij Karajev sa ospravedlnil občanom v štátnej televízii za zatknutie mnohých nevinných ľudí. Policajné operácie proti masovým protestom tiež vedú k náhodným zatknutiam, uviedol. "Ako veliaci dôstojník chcem preberať zodpovednosť a úprimne sa ospravedlniť týmto ľuďom,“ povedal.

Avizovaný je Lukašenkov prejav

Bolo to prvýkrát, čo mocenský aparát pod Lukašenkom ustúpil. Tisíce ľudí vyzvali na jeho rezignáciu vo štvrtok po tom, čo sa nechal šiestykrát vyhlásiť za víťaza prezidentských volieb. Lukašenkov hovorca avizoval, že Lukašenko sa v piatok prihovorí k ľudu. Ministri zahraničných vecí EÚ usporiadajú aj v piatok videokonferenciu, na ktorej sa prediskutujú možné sankcie voči Bielorusku.