WHO varuje pred katastrofou v Bejrúte: Viac ako polovica zdravotníckych zariadení nefunguje

Pátracie akcie po preživších po mohutnom výbuchu v prístave metropoly Bejrút

Zdroj: SITA/AP/Hassan Ammar

BEJRÚT - Svetová zdravotníctva organizácia (WHO) v stredu oznámila, že po výbuchu v prístave v Bejrúte, ku ktorému došlo 4. júla je nefunkčná viac ako polovica tamojších zdravotníckych zariadení. Na základe posúdenia stavu 55 kliník a zdravotníckych centier v libanonskej metropole to na virtuálnej tlačovej konferencii v Káhire uviedol regionálny riaditeľ WHO pre núdzové situácie Richard Brennan s tým, že tri najväčšie nemocnice sú nefunkčné a ďalšie tri fungujú vo výrazne obmedzenom režime.