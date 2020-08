Twitter aj Facebook blokovali Trumpa: Jeho odkaz obsahoval nepravdivé tvrdenia o COVIDe-19

Odkazom bol videoklip z interview televízie Fox News, v ktorom Trump tvrdil, že deti sú "takmer úplne imúnne" voči smrtiacemu koronavírusu. "Video obsahuje nepravdivé tvrdenia, že jedna skupina ľudí je voči ochoreniu COVID-19 imúnna, čo je porušením našej politiky týkajúcej sa škodlivých dezinformácií o COVID-19," uviedol pre agentúru AFP hovorca Facebooku.

Ide o vôbec prvý odkaz prezidenta odstránený spoločnosťou Facebook, ktorú už dlhšie ostro kritizujú za to, že opakovane dovoľovala Trumpovi porušovať jej vlastné pravidlá platné pre zverejňovanie obsahu. Upozornil na to denník The Guardian.

Sú dôkazy, že deti, ktoré sa nakazia koronavírusom, mávajú miernejšie príznaky infekcie než dospelí. Avšak deti nie sú voči nej imúnne a niektoré mali dokonca ťažký priebeh ochorenia alebo naň zomreli, pripomenul Guardian.

Twitter zablokoval Trumpa

Americká spoločnosť Twitter v stredu oznámila, že dočasne zablokovala oficiálny účet volebnej kampane prezidenta Donalda Trumpa, lebo obsahoval tweet s dezinformáciou o ochorení COVID-19. Vo štvrtok to uviedla tlačová agentúra AFP.

Zavádzajúcou informáciou v tweete na účte Trumpovej kampane @TeamTrump bolo prezidentovo tvrdenie, že deti sú "takmer imúnne" voči smrtiacemu koronavírusu. Tweet "je porušením pravidiel Twitteru vzťahujúcich sa na dezinformácie o ochorení COVID-19", uviedol pre agentúru AFP hovorca spoločnosti so sídlom v kalifornskom San Franciscu. "Majiteľ účtu bude musieť najprv odstrániť spomínaný tweet, až potom môže Twitter znovu používať," dodal hovorca.