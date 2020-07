Peter je hviezdou Čiech! Nevinná FOTO rozpútala šialenstvo: Nachytal desiatky tisíc ľudí

PRAHA - To, čo sa objaví na internete, si treba radšej niekoľkokrát preveriť. Dôkazom je aj fotografia, ktorú zverejnil Čech Petr. Na čiernobielom zábere je mladá dvojica. Petr chcel navonok urobiť dobrý skutok, nachytal však tisícky ľudí.

Petr zverejnil čiernobielu fotografiu na facebooku s tým, že ju našiel. "Túto fotografiu som našiel minulý týždeň na chodníku pri vlakovej stanici v Tepliciach. Za zadnej strane je nápis "Táta a máma 1995". Chcem to vrátiť majiteľovi. S vašou pomocou to pôjde!" napísal Petr.

Fotografia sa okamžite stala virálnou a desiatky tisíc ľudí ju začalo zdieľať a komentovať. "Je smutné, že možno nikomu nebude chýbať. Takýchto fotiek vidím a videl som hádzať do koša a kontajnerov. Hádžu ich tam prúbuzní a pozostalí, tak snáď to vyjde," zapojil sa napríklad Michal.

Tuto fotografii jsem našel minulý týden na chodníku u vlakového nádraží v Teplicích. Na zadní straně je nápis „Táta a máma 1955“. Chci to vrátit majiteli. S vaší pomocí to půjde! Prosím sdílejte ... !!! Uverejnil používateľ Petr Klimeš Nedeľa 19. júla 2020

Pravdou však je, že nejde o žiadny dojímavý príbeh so šťastným koncom a teda fotografia sa nedostala do rúk pôvodnému majiteľovi. Ide totiž o záber z filmu Návrat do budúcnosti z roku 1985 a na fotke sú Crispin Glover a Lea Thompsonová.