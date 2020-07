Prezidentské voľby rozdelili Poľsko na dva protichodné tábory! Najtesnejšia porážka liberála

To znamená, že Trzaskowski zaostal so 48,8 percentami naozaj len o vlások. Dudovo víťazstvo by tak malo upevniť nadvládu národne-sociálnej strany Právo a Spravodlivosť (PiS).

Volebný boj bol až do konca veľmi tesné. Prognózy po uzavretí volebných miestností v nedeľu prisudzovali tesné víťazstvo Dudovi. Lenže náskok bol príliš malý a preto bol výsledok volieb bol až do pondelka rána otvorený.

Duda však už v nedeľu večer podporovateľom povedal: "Som šťastný z môjho víťazstva." Vo volebnej kampani kládol osobitný dôraz na ochranu konzervatívnych hodnôt. Trzaskowski povedal svojim stúpencom, že "pravdepodobne nikdy predtým" nebol výsledok poľských prezidentských volieb taký tesný.

Voľby sa pôvodne mali konať v máji

Voľby sa mali pôvodne konať v máji, kedy mal Duda v prieskumoch výrazný náskok. Kvôli pandémii koronavírusu a ústavnoprávnym pochybnostiam boli voľby presunuté. PiS v tom čase chcela voľby prostredníctvom pošty. Dudova obľúbenosť od vtedy prudko klesala. Bolo to možno čiastočne aj tým, že Poliaci kvôli koronakrízy prvýkrát od pádu komunizmu upadli do recesie.

Účasť voličov bola pomerne vysoká - 67,9 percentá. Napriek pandémii sa pred volebnými miestnosťami vytvorili dlhé rady. Voličov požiadali, aby nosili rúška, dezinfikovali si ruky a dali prednosť dôchodcom, tehotným ženám a voličom s deťmi.

Duda v prvom kole nedosiahol absolútnu väčšinu

V prvom kole sa volieb zúčastnilo 11 kandidátov. V prieskumoch verejnej mienky sa ukázalo, že člen konzervatívnej vládnucej strany PiS Duda nezíska v prvom kole absolútnu väčšinu. Dudova porážka by výrazne oslabila jeho stranu.

Verný stúpenec na vrchole štátu za posledných päť rokov zriedka protirečil mocnému šéfovi PiS Jaroslawovi Kaczynskému. Namiesto toho schválil kontroverzné legislatívne zmeny a veľkorysé sociálne výhody. Pred voľbami sľúbil Duda tiež podporu vládou plánovaného zvýšenia dôchodkov. Niekoľko dní pred voľbami sa mu vo Washingtone dostalo ďalšej podpory. Keď Duda navštívil Biely dom, americký prezident Donald Trump ocenil „fantastickú prácu“ poľskej hlavy štátu.

Protikandidáti boli voči sebe nekompromisní

Trzaskowski do prezidentskej kampane vstúpil neplánovane po tom, ako pôvodná kandidátka Občianskej platformy (PO) odstúpila z boja pre veľmi zlé prieskumy verejnej mienky. Trzaskowski sa vtedy vyjadril, že "stojí pred obrovskou zodpovednosťou, bojovať za silný štát a demokraciu", s odkazom sa na strach, že vláda podkopáva právny štát a demokraciu v Poľsku.

V predvolebných debatách stáli Duda Trzaskowski hodnotovo nezmierniteľne proti sebe. Zatiaľ, čo Trzaskowski odsúdil zmeny v súdnictve vynútené PiS a bol otvorený pre legalizáciu manželstva osôob rovnakého pohlavia, Duda napádal homosexuálne hnutia v Európskej únii.

Úradujúci poľský prezident a prezidentský kandidát Andrzej Duda a jeho manželka Agata zdravia svojich podporovateľov po druhom kole prezidentských volieb v poľskom meste Pultusk v nedeľu 12. júla 2020. Zdroj: TASR/ AP

Trzaskowski už dlhšie útočí na pravicových nacionalistov

Opozičný kandidát Trzaskowski ostro útočí už nejakú dobu na pravicových nacionalistov. V roku 2018 sa mu podarilo vo Varšave v komunálnych voľných drvivo poraziť kandidáta PiS. Trzaskowski pochádza so sociálne angažovanej rodiny intelektuálov z Varšavy. Jeho otec bol v 50-ich rokov minulého storočia známym džezovým klaviristom - v čase, keď sa táto hudba v sovietskej ére pobvažovala za "nepriateľskú" k režimu.

Kto je vlastne Trzaskowski?

Trzaskowski začal svoju politickú kariéru po zmenách v roku 1989. Ako tínedžer opustil školu a venoval sa príprave prvých slobodných volieb v postkomunistickom Poľsku. Študoval na varšavskej univerzite, kde neskôr získal doktorát za prácu o reforme rozhodujúcich procesov v Európskej únii. Študoval tiež v Oxforde, Paríži a na varšavskej európskej vysokej škole.

Trzaskowski, ktorý hovorí anglicky, francúzsky, taliansky, rusky a španielsky prispel k vstupu Poľska do Európskej únie v roku 2000. Stal sa poradcom delegácie Občianskej platformy v Európskom parlamente a v roku 2009 bol sám zvolený za europoslanca. Vzostup vyvrcholil v roku 2013, keď bol menovaný do vlády Donalda Tuska, ktorý sa neskôr stal predsedom Rady EÚ. Okrem iných funkcií bol aj námestníkom ministra zahraničia. Ako člen PO v poľskom parlamente v rokoch 2015 až 2018 bol v roku 2017 zvolený za podpredsedu Európskej ľudovej strany, ktorá zahŕňa aj nemecké CDU a CSU.

Elegantný a výrečný politik, ktorý je ženatý a má dve deti, v roku 2018 dobyl varšavskú radnicu. Bol úspešný v krajine, ktorá bola už vtedy hlboko politicky rozdelená. Do komunálnych volieb išiel so sloganom "Varšava pre všetkých".

Prezident môže vetovať legislatívne návrhy

Okrem reprezentatívnych úloh môže poľská hlava štátu hovoriť aj do zahraničnej a obrannej politiky. Môže však vetovať legislatívne návrhy - nástroj, ktorého by sa PiS musela báť, ak by voľby vyhral liberálny Trzaskowski.

Naopak víťazstvo Dudu teraz môže v Poľsku posilniť "východoeurópske tendencie" a posunúť krajinu k tzv. "budapeštianskemu modelu", uviedla pre AFP politologička Anna Materska-Sosnowska.

Mnohí členovia PiS považujú pravocovo-populistického maďarského prezidenta Viktora Orbána za svoj vzor. Jeho však Európska únia obviňuje z ohrozovania demokracie a právneho štátu. V dôsledku kontroverznej justičnej reformy začala Únia konanie voči Poľsku.