Pohľad na monštrum: FOTO Vraha trojčlennej rodiny čaká poprava, desivý príbeh naháňa strach

Rodina Muellerovcov žila v Searcy County v štáte Arkansas. William Frederick Mueller pracoval ako obchodník so zbraňami. Mal manželku Nancy a osemročnú nevlastnú dcérku Elizabeth. Ich spoločné šťastie ale netrvalo dlho. Životy všetkých vyhasli v roku 1996. Podľa amerických súdov ich mal na svedomí Daniel Lewis Lee, známy tiež ako Daniel Lewis Graham, DL Graham či Danny Lee.

Zdroj: reprofoto:Youtube/THV11

Odsúdený nie je žiadne neviniatko, má bohatú kriminálnu minulosť. Trojčlennú rodinu zniesol zo sveta mimoriadne krutým spôsobom. Obete zastrelil, potom ich hlavy zakryl plastovými taškami, ktoré ešte naokolo zalepil lepiacou páskou. Telá hodil do rieky, zavážil ich kameňmi. Práve preto ich našli až po niekoľkých mesiacoch.

Lee však nekonal na vlastnä päsť. Všetkému predchádzala krádež ešte v roku 1995, ktorej sa on sám nezúčastnil. Do domu o rok neskôr vnikol po boku komplica Chevieho Kehoea, ktorý rodinu v minulosti okradol. Ten neskôr v roku 1998 priznal vinu za viacero zločinov, okrem iného aj spoluúčasť na spomínaných vraždách. Vyslúžil si tri doživotné tresty bez možnosti podmienečného prepustenia.

Smrtiaca injekcia

Americký súd rozhodol, že Leeho majú popraviť dnes, teda 13. júla. Napokon sa tak nestalo. O odklade prvej popravy od roku 2003, ktorú mali v pondelok vykonať federálne úrady, informovala agentúra AP. Trestanca mali popraviť smrtiacou injekciou v americkom štáte Indiana.

Sudkyňa Tanya Chutkanová vo Federálnom dištrikte Kolumbia však v pondelok popravu na poslednú chvíľu odložila. Zdôvodnila to pokračujúcimi súdnymi konaniami, v ktorých sa riešia sťažnosti týkajúce sa nových procedúr podávania smrtiacej injekcie.

Chutkanová ministerstvu spravodlivosti USA nariadila, aby odložilo štyri popravy naplánované na júl a august, spresňuje na svojej webovej stránke agentúra Reuters. Vedecké dôkazy podľa Chutkanovej potvrdili, že nový spôsob popravy smrtiacou injekciou schválený v roku 2019 by odsúdeným mohol spôsobiť bolesť a "zbytočné utrpenie".

Zdroj: SITA/Dan Pierce/The Courier via AP, File

Ministerstvo spravodlivosti voči rozhodnutiu súdu okamžite podalo odvolanie. Najvyšší súd USA by o celej záležitosti mohol rozhodnúť už v najbližších hodinách. Trest smrti na federálnej úrovni bol opätovne zavedený v roku 1988. Odvtedy sa však uskutočnili len tri popravy "federálnych" väzňov, pripomína AFP.

Žiadajú milosť

Ak by ste však čakali, že Leeho smrť si priali aj najbližší zavraždenej rodiny, ste na omyle. Matka jednej z obetí nesúhlasí s rozsudkom smrti z náboženských dôvodov. „Nemyslím si, že usmrtenie Daniela akýmkoľvek spôsobom uctí pamiatku mojej dcéry. Naopak, ešte viac ju poškvrní. Viem, že by to nechcela a ani ja to nechcem,“ vyjadrila sa v minulosti.

Earlene Petersonová, ktorej dcéru a vnučku Lee zabil, amerického prezidenta Donalda Trumpa dokonca požiadala, aby usvedčenému páchateľovi udelil milosť. Prezident však jej žiadosť ignoroval. Petersonová a príbuzní ďalších obetí sa takisto snažili popravu oddialiť súdnou cestou aj z dôvodu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. Odvolací súd to však v nedeľu zamietol.

Trump podľa AFP podporuje uplatňovanie trestu smrti najmä v prípade vrahov policajtov a v prípade pašerákov drog.