KORONAVÍRUS Guvernéri v USA vydali nové nariadenie: Od niektorých cestujúcich žiadajú samoizoláciu

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP/David Zalubowski

NEW YORK - Guvernéri amerických štátov New York, New Jersey a Connecticut vydali v stredu nariadenie, ktoré požaduje od ľudí prichádzajúcich z amerických štátov so zrýchľujúcou sa mierou šírenia koronavírusu, aby sa po príchode na dva týždne samoizolovali. Informovala o tom agentúra AFP.