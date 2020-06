Akcia dvaja za cenu jedného či nocľah zdarma: Začala sa vojna cien TOP dovolenkových destinácií?

ZÁHREB - Chystáte sa dovolenkovať aj napriek pandémii koronavírusu do Stredomoria? Tak sa tešte na zjednávanie a zľavy, na výpredaj však nie. To je súčasná filozofia väčšiny stredomorských krajín, ktoré dúfajú, že sa im napriek pandémii podarí aspoň niečo z tohtoročnej turistickej sezóny získať.

Všetci v Stredomorí, ktoré každoročne hostí 350 miliónov turistov, sú si vedomí, že ceny z roku 2019 s takto oslabeným dopytom nebudú mať šancu na úspech. Ich zníženiu sa ale bráni - s vedomím, že skutočná cenová vojna by priniesla veľké obete. Napísal to chorvátsky denník Večernji list.

Či môžu zľavy na ubytovanie vôbec pomôcť v takto netypickom roku, nikto poriadne nevie. Hostitelia ale nemajú veľa manévrovacieho priestoru. Veľa hotelov sa dokonca rozhodlo, že budú mať aj naďalej zatvorené.

Sicília dáva noc zadarmo, Španielsko akciu dvaja za cenu jedného

Sicília sa v týchto dňoch pokúša pritiahnuť pozornosť ponukou, že na každé tri nocľahy pripadne jeden zadarmo. Niektorí hotelieri v Španielsku, kam budú turisti môcť až od 1. júla, vyhlasujú akcie dvoch za cenu jedného. Časť hotelov sa v rôznych krajinách snažia predať s výraznou zľavou budúce pobyty, ktoré si zákazníci budú môcť vybrať až do konca roka 2022.

Sicílska pláž Zdroj: thinkstock

Turecko zatiaľ nevytiahlo všetky karty

Veľa bude záležať od toho, ako sa k veci postaví Turecko, ktoré je známe veľmi nízkymi cenami a ktoré sa teraz stretáva s pol miliónom prázdnych hotelových lôžok. Krajina, ktorá v roku 2020 počítala s 58 miliónmi návštevníkov, zatiaľ nevytiahla všetky karty. Možno si variantu zníženia cien necháva na neskôr, nečaká ale ani so založenými rukami. Už v máji zahájili Turci v 70 krajinách takzvanú telefónnu diplomaciu, pri ktorej rozširujú všetky relevantné informácie o dovolenke v Turecku. Medzi nimi aj tú, že kapacita hotelov bude preventívne znížená na maximálne 60 percent. Ukazujú tým starostlivosť o zdravie klientov a cez 60 percent by sa aj tak zrejme nedostali, píše chorvátsky denník.

Turecko, rovnako ako susedné Grécko, je závislé na leteckom spojení. Do akej miery sa letecká doprava vráti do normálu, je zatiaľ neisté. Časť európskych touroperátorov hovorí, že bude lietať charterovými letmi a spoje do Stredomoria oznámili už aj nízkonákladové aerolinky. V konečnom dôsledku ale bude všetko záležať od počtu cestujúcich, pretože pri ich malom počte sa organizátorom lietať neoplatí. Ekonomicky nevychádza dokonca ani to, keď sa predá menej ako 80 percent sedadiel.

Turecká Antalya Zdroj: Getty Images

Až potom môžu prísť na rad výhodnejšie akcie typu last minute, hovorí konzultant v cestovnom ruchu Ivan Puškar. Podľa neho zostane v lete až polovica ubytovacích kapacít v stredomorských krajinách nevyužitá.

Španielsko a Taliansko si turistov pravdepodobne budú môcť len želať

Na španielskom a talianskom pobreží - ak nepočítame Kanárske ostrovy či Sicíliu, ktoré sú na tom lepšie - sú zahraniční hostia skôr želaním než splnitelným cieľom. V oboch krajinách, ktoré sú silne závislé na domácom cestovnom ruchu, sa preto vlády zaoberajú tým, ako domácich turistov povzbudiť k aktivite.

Slovinsko rozdáva poukážky na dovolenku doma, Grécko cenami zatiaľ turistov neláka

Napríklad Slovinsko občanom rozdáva poukážky na 200 eur na dovolenku v tuzemsku. To je zlá správa zase pre susedné Chorvátsko, ktoré každoročne hostí asi 1,5 milióna Slovincov.

Slovinsko Zdroj: Getty Images

Grécko, ktoré sa môže chváliť tým, ako sa s koronavírusom dobre vysporiadalo, je do značnej miery závislé na hosťoch, ktorí dorazia lietadlom. Ale ani táto krajina, ktorej premiér nedávno ohlásil "reštart turizmu", sa nevyznačuje cenami za bagateľ. Napríklad nemecká cestovná kancelária TUI ponúka pobyt na Kréte v hlavnej sezóne vo štvor alebo päťhviezdičkových hoteloch za 1100 až 1300 eur. Výhoda spočíva len v tom, že ešte vlani by na rovnakú sumu vyšiel pobyt iba mimo hlavnej sezóny.

Cestovateľské trendy ovplyvní Nemecko

Či a do akej miery turizmus v júli ožije, záleží v prvom rade na koronavíruse, v druhom rade potom na Nemcoch, ktorí teraz dychtivo sledujú celé Stredomorie. Práve Nemecko výrazne ovplyvní tohtoročné cestovateľské trendy. Podľa prieskumov verejnej mienky chce 80 percent Nemcov stráviť plánovanú dovolenku v zahraničí.

Chorvátsko má veľkú výhodu

Chorvátsko si v tomto ohľade nestojí zle. Pre mnoho európskych štátov ide o najbližšiu stredomorskú krajinu, nie je tak odkázané na letecké spojenie. Jeho veľkou výhodou je aj dobrá epidemická situácia.

Chorvátsko Zdroj: gettyimages

"A ceny? To bude záležať na dopyte, v niektorých objektoch a termínoch sa možno zníži, v iných naopak vzrastú. V jednej firme na strednom Jadrane tvrdia, že majú v niektorých termínoch v auguste už plno," hovorí šéf Chorvátskeho turistického združenia (HUT) Veljko Ostojic.