Chystáte sa cestovať do Chorvátska? Pozor, toto všetko by ste mali pred odchodom vedieť

Pohľad na Dubrovník

Zdroj: TASR/AP Photo/Darko Bandic

BRATISLAVA - Slováci môžu do Chorvátska cestovať s platným slovenským cestovným pasom alebo občianskym preukazom na dobu 90 dní bez víz. Vziať si so sebou môžu aj domáce zviera, nutné je však, aby malo cestovný pas, v ktorom sú zaznamenané potrebné vakcinácie. Na sociálnej sieti to pripomenula Polícia SR.