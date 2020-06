Českí žiaci v obrovských problémoch! Hrozba koronavírusu na ďalšej škole, riaditeľ porušil základné pravidlo

Ako priblížila televízia Nova ide o základnú školu v českom meste Uničov. "Áno, na škole sa vyskytol Covid-19. Je to nepríjemné, ale v tomto období celkom pochopiteľné. To, čo práve činím, je porušenie mlčanlivosti. Hmm," napísal Svatopluk Vlk, riaditeľ inštitúcie na facebookovú stránku školy. Sám seba nabonzoval, že takto porušil základné pravidlo.

No ako argumentoval, v danej chvíli to činil s vedomím, že všetci žiaci aj väčšina zamestnancov školy, ktorých otestovali z dôvodu kontaktu s pozitívnou osobou, sú po prvých testoch negatívni. "Žiaci, ak im výjde aj druhý - kontrolný test - negatívny, sa budú môcť bez problémov zúčastniť prijímacích skúšok," dodal riaditeľ. Prezenčnej výučby sa totiž zúčastnili deviataci, ktorých čakajú spomínané prijímacie skúšky.

Na škole prebieha aktuálne bez zmien výuka na prvom stupni, všetko je v režime dobrovoľnosti. Žiaci druhého stupňa sa vzdelávajú zatiaľ na diaľku. "Opatrenia sú dostatočné. Zahájenie dobrovoľnej prezenčnej výuky 2. stupňa sa odkladá do doby, než budú známe výsledky kontrolných testov," ozrejmil Vlk.

Nejde o prvý prípad

Nejde však o jedinú inštitúciu, na ktorej riešili problémy súvisiace s novým koronavírusom. Pozitívny test na Covid-19 sa preukázal aj u pedagóga z Materskej školy Markušova v Prahe. Trieda, ktorú mal na starosť, zostane zatvorená do 12. júna.

"Na odporúčanie hygieničky a po prejednaní so zriaďovateľom, bude celá budova uzatvorená od 3. do 5. júna z dôvodu plošného testovania zamestnancov školy, vrátane čakania na výsledky testov," oznámila škôlka na svojom webe.

Za poslednú dobu sa v podobnej situácii ocitla aj materská škola Rodkovského v Juhomoravskom kraji. Koronavírus sa tu potvrdil u jedného z detí. Škôlku druhého júna opäť otvorili. "Ide o obmedzenú prevádzku piatich tried v čase od 6. do 16. hodiny," uviedli na svojej stránke s tým, že takýto režim potvrvá až do konca augusta.