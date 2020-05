Kosovská vláda zaviedla nové reštrikcie voči Srbsku, ktoré tento krok odsúdilo

AFP pripomenula, že Kosovo pritom len nedávno - 1. apríla - zrušilo 100-percentné clo na dovoz tovarov srbského pôvodu. Táto sadzba bola zavedená koncom roka 2018 na protest proti kampani Belehradu, ktorá podkopávala snahy vlády v Prištine o medzinárodné uznanie nezávislosti Kosova - bývalej srbskej provincie. Úradujúci kosovský premiér Albin Kurti najnovšie nahradil clá politikou "reciprocity", podľa ktorej sa Kosovo má v objeme dovozu vyrovnať Srbsku. Podľa AFP Srbsko do Kosova ročne vyviezlo tovar za viac ako 400 miliónov eur.

Kosovská vláda tak v nedeľu vydala vyhlásenie, v ktorom zakazuje dovoz zo Srbska dovážaných výrobkov, ktoré "popierajú nezávislosť a suverenitu Kosovskej republiky". Odteraz bude všetok tovar dovážaný zo Srbska musieť mať označenie, že je "určený pre Kosovo". Belehrad na tento krok Prištiny okamžite reagoval vyhlásením, že rozhodnutie kosovskej vlády považuje za neprijateľné. "Nemáme v úmysle pokračovať v dialógu (o normalizácii vzťahov s Kosovom), pokiaľ sa nezrušia clá a reciprocita," uviedol srbský minister zahraničných vecí Ivica Dačič pre televíziu RTS. "Je to neprijateľné a je to v rozpore so všetkými dohodami," dodal.

Belehrad odmietol uznať nezávislosť Kosova vyhlásenú v roku 2008 a nateraz nechce ani obnoviť rokovania vedené EÚ zamerané na vyriešenie napätia medzi oboma týmito štátmi. Politická situácia v Kosove je stále veľmi neistá, keďže ústavný súd vo štvrtok zamietol výzvu premiéra Kurtiho na vypísanie predčasných volieb. Súd súčasne podporil prezidentom Hashimom Thacim vydaný výnos, ktorým požiadal Kurtiho politických rivalov - ľavicových reformistov, aby vytvorili novú vládu.