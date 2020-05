Šefčovič: Miliardy eur z plánu obnovy EÚ musia byť vynaložené účelne a efektívne

Slovenský eurokomisár s odkazom na plán "EÚ ďalšej generácie", ktorý v stredu predložila šéfka EK Ursula von der Leyenová, zopakoval, že prioritu majú mať investície do zelených a digitálnych technológií a do celkovej odolnosti európskej ekonomiky.

Dodal, že eurokomisia sa chce maximálne poučiť z riadenia súčasnej zdravotnej krízy v oblasti flexibility. Na jednej strane bude veľký záujem zo strany EK vytvoriť vlastné zdroje pre rozpočet EÚ a mať tak k dispozícii pružnejší finančný nástroj, na strane druhej sa ukázalo, že je potrebné umožniť členským krajinám, aby mohli čerpať eurofondy flexibilnejšie než doteraz.

"Ale treba podčiarknuť, že to, aby sme mohli naplno profitovať z týchto programov a peňazí, bude podmienené vypracovaním veľmi kvalitných národných plánov obnovy, ktoré budú musieť rešpektovať základné priority - investovanie do nových a nie do starých technológií," vysvetlil Šefčovič. Podľa jeho slov si to musí uvedomiť aj Slovensko a všetci so záujmom čerpať z plánu obnovy sa musia zamerať na to, ako presadiť viac zelenších technológií, ako viac zdigitalizovať krajinu a posilniť odolnosť národnej ekonomiky.

Šefčovič v tejto súvislosti zdôraznil, že EK bude pripravená spolupracovať s národnými vládami, aby boli programy štrukturálnych reforiem a obnovy vypracované na vhodnej úrovni, v súlade s prioritami eurokomisie, aby sa zjednodušila možnosť získať uvedené finančné zdroje z rozpočtu EÚ. "Tieto financie budú podrobené veľkej kontrole, to patrí k tomu," odkázal Šefčovič.

Spresnil, že kontrolou alokovaných zdrojov cez plán obnovy sa bude zrejme zaoberať Výbor Európskeho parlamentu pre rozpočet a aj eurokomisia má komplexný systém audítorských kontrol, nehovoriac o Európskom dvore audítorov (EDA), ktorý vykonáva veľmi prísne kontroly. "Vzhľadom na to, že ide o taký veľký objem finančných príspevkov, som presvedčený, že sa bude veľmi dbať na to, aby boli vynaložené účelne, efektívne a na stanovené priority," uviedol.