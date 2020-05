Šokujúca výpoveď migrantky: Malta najíma súkromné lode na odvážanie utečencov do Líbye

LONDÝN - Malta využíva súkromné lode na odvážanie migrantov späť do konfliktnej zóny v Líbyi, uviedol v utorok britský denník The Guardian, ktorý sa odvoláva na výpoveď migrantky a zistenia investigatívnych novinárov.

Maltská vláda údajne najíma súkromné lode, ktoré konajú v mene jej ozbrojených síl. Tieto lode následne zachytávajú plavidlá migrantov na mori a vracajú ich do líbyjský detenčných zariadení. Výpoveď o tejto praktike poskytla jedna z migrantiek, ktorá sa spoločne s ďalšími ľuďmi pokúšala dostať do Európy v polovici apríla. Plavidlo zastavila loď najatá maltskými úradmi, ktorá všetkých na palube odviezla do líbyjského hlavného mesta Tripolis.

"Posádka lode nám povedala, že nás neprišli zachrániť, ale pracujú pre Maltu," uviedla migrantka. V tom čase už na plavidle migrantov zomreli siedmi ľudia. Ďalší dvaja zomreli pri zachytení plavidla a ďalší traja počas cesty naspäť do Líbye. Celkovo prišlo o život 12 migrantov.

Okrem výpovede to podľa The Guardian dokazujú aj hlasové správy získané tímom investigatívnych novinárov. Výpoveď migrantky sa takisto zhoduje s inými výpoveďami migrantov, ktorí volali na horúcu linku organizácie Alarm Phone pre migrantov v Stredozemnom mori. Práve Alarm Phone bola prvá, ktorá na problém upozornila.

V apríli sa prípadu venovali novinári z The New York Times a talianskeho denníku Avvenire. V čase začínajúcej pandémie koronavírusu v Európe podľa nich Malta najala niekoľko lodí, ktoré mali zabezpečovať zachytávanie migrantov a ich návrat do Líbye, takisto v spolupráci s líbyjskou pobrežnou strážou. Maltská vláda bezprostredne po zverejnení článku odmietla záležitosť komentovať.