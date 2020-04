KORONAVÍRUS Poriadna nálož českého politika: Svet sa zbláznil! Vírusy tu budú a prežijú nás

Senátor za stranu ČSSD Jan Žaloudek sa v českom parlamente poriadne rozhodnil. Zapojil sa tak do masovej medializácie pandémie koronavírusu. Podľa neho sa svet, ale aj médiá zbláznili. Na rakovinu umiera 30-tisíc ľudí ročne, upozornil na schôdzi hornej komory pri prejednávaní vládnych opatrení v Česku.

Svet sa zbláznil

Podľa neho je teraz potrebné normalizovať situáciu a začať liečiť aj inak chorých pacientov. „Len by som upozornil, Česká televízia sa, samozrejme, zvláznila, pretože robiť 24-hodinový špeciál (o koronavíruse, pozn. red.)... Ja vám navrhnem iný špeciál,“ povedal Žaloudík. V Českej republike je 90-tisíc nádorov ročne a umierajú desaťtisíce. „My sme pyšní na tých 60-tisíc, ktorých vyliečime,“ povedal s tým, že 80 ľudí umrie na rakovinu denne, čo je jeden pacient každých 20 minút.

VIDEO Pozrite si celý prejav lekára a senátora v českom parlamente

„Predstavte si správy o šiestej, už nám od polnoci umrelo 18 občanov a čakáme ďalších... viete si to predstaviť?“ Žalodík dodal, že sa potom môžu začať šíriť rôzne fámy, ako napríklad, že pacienti s rakovinou majú chodiť po rohlíky s vlneným sáčkom, pretože inak by ich tie karcinogény z plastu mohli nejako ohroziť. „Viem si predstaviť akúkoľvek fámu,“ konštatoval.

V Masarykovom onkologickom ústave sa po mesiaci dostali k dvom pozitívne testovaným, pretože si to testujú sami, keďže na to majú laboratóriá. „Takže rakovina už v súčasnej dobe nestraší nikoho? Alebo mŕtvica?“ pýtal sa. „Operujeme neustále, nemôžeme odkladať onkologických pacientov, 200 ožarovaných denne, 20 operovaných denne, asi 250 chemoterapií denne,“ vysvetľoval.

Vírusy nás prežijú

Vláda sa podľa neho mohla správať inak, keďže sa celý svet zbláznil. Ide podľa neho o to, aby sa celá situácia znormalizovala. „Čím nenarážam na prianie prezidenta Husáka, ktorý bol nadšencom normalizácie,“ odľahčil Žaloudík. Na záver dodal, že podporuje to, aby sa zdravotníctvo staralo aj o ostatných. Zdôraznil, že podľa neho na obmedzovanie nemocníc už nie je dôvod, aj keď predtým bol. „Vírusov je obrovské množstvo a s vírusy tu budú a prežijú nás. Uisťujem vás, že všetkých vás, a pravdepodobne aj celé ľudstvo, prežijú mikróby. Tak sa nehnevajte, že to bolo také emočné, ja som sa nechal vyprovokovať. Ďakujem,“ ukončil.