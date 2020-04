KORONAVÍRUS V New Yorku svitá na lepšie časy: Epidémia koronavírusu už zrejme kulminovala

Guvernér New Yorku Andrew Cuomo

Zdroj: SITA/AP/John Minchillo

NEW YORK - Guvernér New Yorku Andrew Cuomo v nedeľu vyjadril presvedčenie, že epidémia koronavírusu v tomto americkom štáte už zrejme kulminovala a dostala sa do fázy poklesu. Informovala o tom agentúra AFP.