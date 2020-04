KORONAVÍRUS Kremeľ rozhodol o odklade vojenskej prehliadky: Nový termín navrhol veterán

Podľa týchto zdrojov by odklad prehliadky mali oficiálne oznámiť koncom tohto týždňa, možno už na zasadnutí bezpečnostnej rady štátu vo štvrtok. Zverejniť by ho mal prezident Vladimir Putin. O odklad prehliadky požiadali Putina viaceré organizácie veteránov druhej svetovej vojny, a to v súvislosti s epidemiologickou situáciou v krajine.

Účastníci druhej svetovej vojny v spoločnom vyhlásení, zverejnenom v stredu, Putina vyzvali, aby prijal "neľahké, ale správne rozhodnutie" a preložil slávnostnú vojenskú prehliadku z 9. mája na iný termín, keď pre epidemiologickú situáciu "nebude ohrozením, ale skutočným víťazstvom mieru a bezpečnosti pre všetkých jej účastníkov".

Nový, náhradný termín slávnostnej vojenskej prehliadky k 75. výročiu víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne medzičasom navrhol generálmajor Sergej Lipovoj, ktorý vedie organizáciu Dôstojníci Ruska. Podľa denníka Izvestija Lipovoj navrhol, aby sa vojenská prehliadka konala 24. júna - pri príležitosti 75. výročia prvej povojnovej vojenskej prehliadky, ktorá sa konala v tento deň v roku 1945.

Lipovoj zdôraznil, že zmena dátumu slávnostnej vojenskej prehliadky nijako nezníži význam tohto sviatku. Rusko nateraz hlási takmer 28.000 nakazených koronavírusom SARS-CoV-2. Počet obetí podľa oficiálnych údajov stúpol na 232.