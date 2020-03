KORONAVÍRUS V štáte New York zomrelo dosiaľ 1550 ľudí s koronavírusom

Pohľad na prázdnu Siedmu avenue v New Yorku.

Zdroj: TASR/AP Photo/Bebeto Matthews

NEW YORK - V americkom štáte New York zomrelo v dôsledku ochorenia COVID-19 dosiaľ 1550 ľudí. Celkovo tak v Spojených štátoch v utorok presiahol počet úmrtí ľudí infikovaných koronavírusom SARS-CoV-2 číslo 3000. S odvolaním sa na vyhlásenie guvernéra štátu New York Andrewa Cuoma o tom informovala spravodajská televízia CNN.