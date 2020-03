Prekvapivé výsledky štúdie o koronavíruse: Muži diabetici, ste najohrozenejší, dávajte na seba pozor!

Vyše 70 percent úmrtí na koronavírus v Taliansku evidovali medzi mužmi, ale vedci pripúšťajú, že sú zmätení rodovým rozdielom. Najmenej 4 032 ľudí v Taliansku zomrelo na ničivú chorobu, takže Taliansko už prekročilo počet úmrtí Číny, ale ženské obete predstavovali menej ako tisíc prípadov. Podľa talianskej agentúry pre výskum v oblasti verejného zdravia je pravdepodobnejšie, že sa infikujú najprv muži, predstavujú totiž až 60 percent potvrdených prípadov. Predchádzajúca analýza zistila, že údaje boli ešte vyššie. 80 percent úmrtí bolo u mužov a iba 20 percent u žien. Rozdiel sa však medzičasom zmenšil. Zdroj: SITA/AP/Cheng Tingting/Xinhua

Podľa výskumu v Číne, kde sa pandémia začala, najmenej dve tretiny pacientov, ktorí zomreli, boli muži. Pomer mužov a žien napríklad vo Veľkej Británii nie je jasný, pretože epidémia je stále v ranom štádiu, hoci počet obetí stúpa rýchlo. Vedci tvrdia, že nevedia, prečo sa zdá, že ženy zomierajú menej často, ale naznačujú, že ženy majú silnejší imunitný systém a je menej pravdepodobné, že budú mať dlhodobo také zdravotné podmienky, vďaka ktorým sú pacienti zraniteľnejší. V Číne vedci poukázali na to, že muži častejšie fajčia a pijú, ale to je kultúrny faktor, ktorý sa v iných krajinách môže líšiť. Možno bude potrebné, aby sa muži chránili pred koronavírusom intenzívnejšie ako ženy, uviedli odborníci.

Na celom svete je dnes vyše 278 557 prípadov koronavírusu a zomrelo najmenej 11 554 ľudí (údaj z 21. 3. 2020 o 11:15.) Údaje pochádzajúce z krajín, ktoré boli najviac postihnuté pandémiou, napríklad z Číny a Talianska, zhromažďujú vedci z celého sveta, aby mohli skúmať trendy a vzorce, ktoré sa objavujú pri šírení vírusu. Od prvých dní svojej epidémie Čína informovala, že takmer všetci z tých, ktorí zomreli na COVID-19, už čelili vážnemu zdravotnému problému. Napríklad pacienti so srdcovými chorobami, cukrovkou alebo astmou už majú oslabené telá, ktoré môžu mať problémy zvíťaziť nad koronavírusom v ťažšom štádiu. Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Medichini

„Úprimne povedané, dnes nevieme, prečo je covid-19 nebezpečnejší pre mužov ako pre ženy, alebo prečo je v Taliansku väčší rozdiel ako v Číne,“ uviedla profesorka Sabra Kleinová z univerzity v Baltimore. „Vieme, že okrem vyššieho veku je rizikovým faktorom aj mužské pohlavie a o tom by mala byť informovaná aj verejnosť.“ Podľa Carlosa della Rio, predsedu katedry globálneho zdravia na Emory University v Atlante v Georgii sú aj experti zmätení z toho, čo robí túto skupinu zraniteľnejšou. "Tento rozdiel v úmrtnosti spôsobuje veľa obáv," uviedol.

Až 80 percent mužov

Keď sa pozrieme na mieru úmrtnosti mužov v porovnaní so ženami, vedci priniesli len mierne odlišné výsledky. Z prvých 1 697 úmrtí na koronavírus v Taliansku bolo 71 percent (1 197) mužov a 29 % (493) žien, ukázali údaje z talianskej agentúry pre výskum zdravia Istituto Superiore di Sanità. Štúdia s vyše 72-tisíc pacientmi z Čínskeho centra pre kontrolu chorôb zistila, že 64 percent úmrtí tvorili muži. Ďalší vedci z Talianska, ktorí zverejnili svoje zistenia v prestížnom britskom lekárskom časopise The Lancet, minulý týždeň zistili, že pomer mužov a žien pri 827 úmrtiach v Taliansku predstavoval až 80 percent mužov a 20 percent žien. Svetová zdravotnícka organizácia a čínski vedci začiatkom marca odhalili, že celková miera úmrtnosti – celkový podiel ľudí, ktorí zomreli –, bola 1,7% žien v porovnaní s 2,8% mužo

Vďaka tomu bolo u mužov o 65 percent vyššie riziko podľahnúť vírusu, ak sa nakazia. Dôvody však nie sú jasné. Niektorí odborníci sa domnievajú, že rodová nerovnosť súvisí s vyššou mierou fajčenia alebo problémov s alkoholom u mužov, čo sú zvyky, ktoré oslabujú imunitný systém. Napríklad v Taliansku je fajčenie u mužov častejšie ako u žien – podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie je to 25 percent v porovnaní s 15 percentami. Iní hovoria, že muži majú pravdepodobnejšie chronické zdravotné problémy, ako sú srdcové choroby a cukrovka.

Paul Hunter, profesor medicíny na University of East Anglia tvrdí, že ženy majú lepší imunitný systém na boj proti infekciám. Existujú tiež historické dôkazy o tom, že ženy sú biologicky odolnejšie voči problémom, ako je napríklad hladomor, čo je spôsobené genetickými rozdielmi. „Ženy sa imunitnou odpoveďou skutočne odlišujú od mužov. Niekedy to však funguje aj v neprospech žien. Zdá sa, že ženy majú silnejší imunitný systém, čo znamená, že trpia viac autoimunitnými chorobami, ako je reumatoidná artritída, keď imunitný systém reaguje príliš agresívne a nakoniec útočí na telo. To sa deje u mužov oveľa menej často, ale zdá sa, že je to dobrá vec pri celom rade infekcií a najmä chrípky, a existujú dôkazy, že ženy majú lepšie protilátkové reakcie na vakcínu proti chrípke ako muži,“ vysvetľuje profesor Hunter. Muži tiež častejšie zomierali počas epidémie SARS a MERS, ktoré boli spôsobené extrémne podobnými koronavírusmi v Číne a Saudskej Arábii.

Štúdia s 99 pacientmi v nemocnici v čínskom Wuchane, kde vírus vznikol, zistila, že muži tvorili dve tretiny nakazených.cPodľa Istituto Superiore di Sanità bolo v Taliansku takmer 60 percent nákazy diagnostikovaných u mužov. Z 22 512 pacientov v Taliansku bolo 60 % mužov a 40 % žien. Na základe súčasných údajov z Talianska zomrelo 8,2 % ľudí infikovaných v krajine. To je takmer jeden z desiatich ľudí. Je to viac ako dvojnásobok celosvetovej hodnoty odhadovanej Svetovou zdravotníckou organizáciou (3,4%). Vedci tvrdia, že starnúca populácia v Taliansku je na túto chorobu obzvlášť náchylná. Starší ľudia zo sú vystavení najzávažnejšiemu riziku ochorenia, hoci ani mladí ľudia nie sú výnimka. Ak ste teda senior a muž, dávajte si dvojnásobný pozor.