Dokumentárny film odhalil nové informácie o koronavíruse: Tajili mesiace prvý prípad?

PEKING - Prvú nákazu novým koronavírusom v Číne vedci vystopovali v provincii Chu-pej ešte 17. novembra minulého roku. Uvádza to vládny dokument, o ktorom v piatok napísal hongkonský denník South China Morning Post (SCMP).

Čínski vedci identifikovali celkom 266 ľudí, ktorí sa vírusom nakazili minulý rok. Podľa ľudí z lekárskej komunity v Číne si lekári uvedomili, že ide o nový typ vírusu, až koncom decembra. Vládny dokument uvádza, že prvým človekom s vírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu pomenovanú COVID-19, bol 55-ročný muž z provincie Chu-pej, ktorý sa nakazil 17. novembra.

Odvtedy počet nakazených stúpal o jednu až päť osôb denne. Do konca novembra zatiaľ vedci vystopovali deväť prípadov nákazy. Prvý dvojciferný nárast dokument stanovil na 17. december. Dňa 27. decembra Čang Ťi-sien, lekár z provinčnej nemocnice v Chu-peji, čínskym úradom oznámil, že chorobu spôsobuje nový typ koronavírusu. Dovtedy lekári nahlásili 180 prípadov. Do konca roka sa počet zvýšil na 266. Čínska vláda dokument nezverejnila. Prístup k nemu mal zatiaľ iba South China Morning Post.

Zdroj: SITA/AP/Kathy Willens

Zdĺhavá byrokracia

Ľudia z lekárskej komunity, ktorí sa s médiami rozprávali pod podmienkou anonymity, uvádzajú, že hoci lekári už v decembri zozbierali mnoho vzoriek od nakazených pacientov, svoje zistenia nemohli potvrdiť pre zdĺhavú byrokraciu. Neskôr im vláda prikázala, aby informácie pred verejnosťou utajili, píše SCMP. Do 11. januára úrady vo Wu-chane oficiálne potvrdili len 41 prípadov nákazy. Vedci v Číne sa v súčasnosti snažia vystopovať vírus v úvodnom štádiu jeho šírenia, mesiace pred vypuknutím globálnej epidémie.

Zdroj: SITA/FTV via AP

Porozumenie jeho šíreniu a zdokumentovanie prípadov z raného obdobia, keď ešte lekári nevedeli, že ide o nový vírus, by malo pomôcť pochopiť, akú veľkú hrozbu skutočne predstavuje. Dokument by im tiež mohol pomôcť identifikovať takzvaného "pacienta nula", prvého človeka, ktorý s novým vírusom prišiel do kontaktu.

Práve vládny dokument Pekingu by im k tomu mohol pomôcť. Predpokladajú však, že na človeka vírus preskočil z netopiera. Koronavírus sa od novembra rozšíril do celého sveta. Úrady doteraz zaznamenali takmer 135.000 prípadov nákazy a viac ako 4600 úmrtí. Vyliečilo sa viac ako 70.000 nakazených.