Pád Trumpa, nový pár šoubiznisu či celosvetové protesty! Známy astrológ predpovedá rok 2020

O jednotlivých predpovediach informoval portál metro.co.uk a ďalšie zahraničné médiá. Medzi veštby Nicolasa Aujula (34) na aktuálny rok patrí pád Donalda Trumpa, ktorý má byť v roku 2020 "porazený". Ďale videl veľa vízií protestov, ľudí prichádzajúcich do ulíc. „Ľudia samozrejme protestujú stále, ale vidím to skôr ako globálne masové hnutie" v celosvetovom meradle, konkretizuje svoju predpoveď.

Donald Trump má byť v roku 2020 porazený Zdroj: SITA/AP Photo/ Evan Vucci

Ďalej mladý veštec videl nepriaznivé počasie a veľmi silný vietor vo Veľkej Británii. Predpovedá, že britská nemocnica má byť v plameňoch. Na druhej strane si má Anglicko užiť futbalový úspech.

Vízie sa mu ukázali aj oblasti šoubiznisu. Pes má vyhrať talentovú šou, herečka Jennifer Aniston začne nový vzťah a bohatá dedička Paris Hilton otehonie. Videl však aj tragickú udalosť. „Zrazu som veľmi jasne videl Amy Winehouse, takže sa obávam, či nenastane ďalšia smrť mladej speváčky, možno niečo súvisiace s alkoholom a závislosťou," pokračuje v predpovediach.

Čo predpovedal pre rok 2019?

"Keď sa obzriem späť na rok 2019, to, čo som povedal na začiatku, v porovnaní s udalosťami, ktoré sa odohrali počas celého obdobia, je to celkom čarovné," uviedol.

Pre rok 2019 predpovedal Nicolas zemetrasenie v Číne a na Kube, masový protest taxikárov v Londýne a škandál s účasťou verejnej osobnosti Justin. „17. júna 2019, mesiace po mojej vízii, došlo v južnej Číne k vážnemu zemetraseniu, pri ktorom zomrelo 13 ľudí," hovorí mladý veštec.

Zemetrasenie, ktoré otriaslo Čínou v júni 2019 Zdroj: TASR/Zeng Lang/Xinhua via AP

„Začiatkom roka (2019, pozn. redakcia) som mal tiež sen, v ktorom bol horiaci kostol. V tom čase mi to nedávalo zmysel, myslel som si, že je to náhodný sen, takže som mu veľmi nevenoval pozornosť. Ale asi o šesť týždňov neskôr vyhorel Notre Dame v Paríži." Ako dopĺňa, nikdy tam nebol a ani ho nevidel zblízka, ale keď uvidel správy o požiari v správach, spomenul si na svoje sen. "Bolo to ako déjà vu," opísal svoje pocity Nicolas.

Požiar v Notre-Dame Zdroj: TASR/AP Photo/Francois Mori

Napriek jeho pozoruhodným predpovediam Nicolas trvá na tom, že nie je „zvláštny“ a výnimočný. Naopak, verí, že všetci máme rovnaké schopnosti, ale že skepticizmus nám bráni tomu, aby sme im dôverovali. „Keď hovorím ľuďom, že som veštec, vždy hovoria to isté, ´predpovedaj mi teda čísla v lotérií.´ Takto to však nefunguje. Nie sme všetci predurčení byť milionármi," uzatvára Nicolas.

Vízie vníma rôzne, začalo sa to v detstve

Nicolas, ktorý pracuje ako regresný terapeut o minulom živote, hypnoterapeut a astrológ celebrít, prezradil, že "niektoré z vízií, ktoré mám, sú cez sny a iné ma zasiahnu len tak, keď idem okolo." Nicolas už roky sníma duchov a prežíva nadprirodzené vízie. Začalo sa to už v detstve, keď „cítil“ svojho zosnulého otca.

Vo veku 17 rokov potom zažil „meditatívny stav podobný tranzu“, ktorý mu umožnil vidieť jeho „minulý život“, čo ho prinútilo, aby zmenil svoje štúdium ekonómie a stal sa terapeutom. Od tej doby odhalil „tisíce“ svojich minulých životov, vrátane toho, že bol "egyptskou kráľovnou, slúžkou, učiteľom francúzskej revolúcie, jeleňom a levom."