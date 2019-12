Snemovňa schválila ústavnú žalobu: O Trumpovom osude rozhodne republikánmi ovládaný Senát

Snemovňa Trumpa obžalovala zo zneužitia právomocí a z bránenia Kongresu vo vyšetrovaní. Reprezentanti svoj hlas odovzdali v dvoch oddelených hlasovaniach prevažne po straníckej línii. "Za" hlasovali takmer všetci demokrati, všetci republikáni boli proti. Na rade je teraz Senát, v ktorom majú republikáni väčšinu v pomere 53 ku 47. Odvolanie prezidenta si v Senáte vyžaduje dvojtretinovú väčšinu, čo znamená, že "za" by muselo hlasovať najmenej 20 republikánov. Koniec Donalda Trumpa v úrade je preto len málo pravdepodobný. Očakáva sa, že Senát ho napokon zbaví obvinení.

Proces v Senáte by sa mal začať začiatkom budúceho roku. Demokratická predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová podľa BBC naznačila, že strana už teraz nie je spokojná so spôsobom, akým sa má proces vyvíjať. Demokrati by podľa nej mohli pozdržať odoslanie rozhodnutia o žalobe Senátu, aby si tak mohli vyrokovať spravodlivejšie podmienky.

Podanie žaloby súvisí s obvineniami, že Trump zastavil americkú vojenskú pomoc Ukrajine, aby ju donútil spustiť vyšetrovanie proti jeho možnému rivalovi v budúcoročných prezidentských voľbách Joeovi Bidenovi a jeho synovi Hunterovi. Príslušné vyšetrovanie viedol právny výbor Snemovne. Donald Trump v otvorenom liste zverejnenom na stránkach Bieleho domu nazval impeachment "nelegálnym straníckym pokusom o puč". Členovia Republikánskej strany neboli podľa Trumpových slov nikdy tak jednotní ako v súčasnosti, čo podľa neho signalizuje, že pokus o jeho odvolanie v Senáte neuspeje.

Proces, ktorý vedie k impeachmentu, spustili v USA dosiaľ proti štyrom prezidentom. Prvýkrát čelil ústavnej žalobe Andrew Johnson. V roku 1868 bol obvinený z pokusu o odvolanie svojho odporcu, ministra vojny Edwina M. Stantona, na čo nemal podľa novely zákona bez súhlasu Kongresu právo. Pri hlasovaní v Senáte ho zachránil jediný hlas.

Druhý bol v roku 1974 Richard Nixon v súvislosti s aférou Watergate. Nixon však z úradu prezidenta odstúpil skôr, ako sa samotný proces obžaloby začal. V roku 1998 obvinili prezidenta Billa Clintona z krivej prísahy a marenia spravodlivosti v sexuálnej afére s bývalou stážistkou v Bielom dome Monikou Lewinskou. Clinton hlasovanie napokon prežil. Spojené štáty mali doposiaľ 45 prezidentov a Donald Trump je štvrtým, proti ktorému sa spustila procedúra vedúca k impeachmentu.