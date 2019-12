Thunbergová odmieta cestovať letecky: Domov sa vracala preplneným vlakom

Nemecká železničná spoločnosť Deutsche Bahn (DB) v nedeľu na Twitteri napísala: "Želáme Grete šťastnú cestu domov." Nemecký prepravca dodal, že pracuje na tom, aby bolo k dispozícii viac vlakov, spojení a viac miest na sedenie. Thunbergová (16) odmieta cestovať letecky, keďže pri tomto druhu dopravy sa vylučuje veľké množstvo skleníkových plynov. Na klimatický summit OSN (COP25), ktorý sa konal 2.-15. decembra v španielskej metropole Madrid, cestovala zo Spojených štátov, kde sa zúčastňovala na klimatických protestoch.

Na katamaráne La Vagabonde, ktorý spĺňal jej nároky na takmer nulovú uhlíkovú stopu, sa najprv cez Atlantický oceán priplavila do prístavu portugalského hlavného mesta Lisabon a odtiaľ sa vlakom presunula do Madridu. Počas summitu sa viackrát prihlásila o slovo a vo svojom príhovore obvinila svetové vlády, že ich postoje ku klimatickej zmene sú len "kreatívnym PR".

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o