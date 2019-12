Influencer pôjde na 14 rokov za mreže: Chcel ukradnúť webstránku, vyhrážal sa zastrelením

Odsúdeným je 27-ročný Rossi Lorathio Adams II, ktorý na internete získal viac ako miliónov fanúšikov zdieľaním videí z párty študentov z Iowa State University na svojej webstránke Doit4thestate.com.To isté chcel robiť aj na doméne Doitforthestate.com. Jej majiteľ mu ju ale dva roky odmietal predať.

So svojím bratrancom Shermanom Hopkinsom Jr. preto Adams išiel za majiteľom webstránky domov, do Cedar Rapids v štáte Iowa. Jeho adresu si našli prostredníctvom registračných záznamov webhostingovej spoločnosti GoDaddy. Hopkins, ktorý bol už v tom čase odsúdeným zločincom, zamaskovaný násilne vošiel do mužovho domu. Viackrát ho udrel zbraňou a požadoval od neho prepísanie domény na Adamsa. Muž sa však s útočníkom začal biť a hoci pri tom utrpel strelné zranenie nohy, podarilo sa mu zbraň získať do vlastných rúk. Následne Hopkinsa viackrát strelil do hrude a zavolal políciu. Obaja zranenia prežili.

Hopkinsa v súvislosti s prípadom odsúdili tento rok v lete na 20 rokov väzenia. Adams si v roku 2015, keď bol študentom univerzity, založil spoločnosť State Snaps. Svoj obsah zverejňoval na sociálnych platformách ako Twitter, Instagram a Snapchat. Podľa prokurátorov to boli zábery "mladých dospelých, ktorí sa venujú hrubému správaniu sa, opíjaniu sa a nahote".