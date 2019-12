Škandál v materskej škole: Učiteľka agresívne schmatla trojročného chlapca, prekvapivý záver

30-sekundové video bolo podľa poľského denníka Wiadomości uverejnené na sociálnych médiách vo štvrtok večer 28. novembra. Jeho autorom je otec 3-ročného chlapca Damian Zynger. Ako pán Damian vysvetlil pre poľský denník, všimol si u syna znepokojujúce a zvláštne správanie sa. Chlapec sa nejaký čas bránil odchodu do materskej školy a v noci sa začal pomočovať. „Deň predtým som videl prístup tej dámy. Jedno dieťa sa rozplakalo a ona zareagovala: „Zaujímalo by ma, kto to tu zavýja.“ V tej chvíli som už vedel, že tam niečo nie je v poriadku,“ povedal otec pre noviny. Pán Damian Zynger Zdroj: FB/D. Z. Aby skontroloval, čo sa v zariadení skutočne deje, na druhý deň sprevádzal svoju manželku s trojročným synom do škôlky. Vstúpila iba ona a dieťa, zatiaľ čo pán Damian sa schoval i s mobilným telefónom a začal nahrávať dianie na video. „V jednom momente som videl, ako ho učiteľka surovo strčila do hlavnej miestnosti. Nemohol som to vydržať a bežal som ochrániť môjho syna. Preto je nahrávka prerušená,“ vysvetlil. V rozhovore s miestnymi médiami tvrdil, že napriek žiadostiam o intervenciu v tejto veci riaditeľka materskej školy, školská rada a dokonca ani polícia neprijali rozhodné opatrenia. Reagovali až po jeho rozhodnutí zverejniť záznam na sociálnych sieťach. „Takto opatrujú deti v materskej škole číslo 22 na Rybnej ulici,“ uvádza sa vo vyše 21-tisíc zdieľaniach videa. Matka dieťaťa Karolína v poznámke napísala: „Riaditeľka materskej školy a dámy z videa nevidia v takom správaní sa nič zlé. V skutočnosti riaditeľka povedala, že nevidí žiadne prekážky, aby dieťa pokračovalo v navštevovaní materskej školy.“