Tunisanky zúria: Poslanec masturboval v aute pred strednou školou, neuveríte, čo uviedol na vysvetlenie

Šokujúce je, že podľa britského denníka BBC muž na fotografiách nie je hocikto, ale nedávno zvolený poslanec Zouheir Makhlouf, ktorý však popiera obvinenia. Snímky masturbujúceho poslanca urobila v októbri študentka, ktorá tvrdí, že ju sexuálne obťažoval práve tento politik. To, čo uviedol na svoju obhajobu, by rozčúlilo aj mŕtveho. Tvrdí, že vôbec nemasturboval, ale že sa práve chystal močiť do fľaše, pretože je diabetik!

Ženy oblečené v tričkách s nápisom #EnaZeda sa zhromaždili pred parlamentom, práve keď sa novozvolení poslanci chystali zložiť prísahu. Skandovali heslá proti agresivite mužov a žiadali o vyšetrenie prípadu. Poslanca Zouheira Makhloufa v súčasnosti chráni poslanecká imunita, hoci sudca jeho prípad stále skúma. Zdroj: FB/Anonymous

Rozhorčenie nad týmto prípadom viedlo mimovládnu organizáciu Aswaat Nisaa, ktorá znamená „Hlasy žien“, aby na Facebooku založila uzavretú skupinu s názvom #EnaZeda. Je to bezpečný priestor pre obete, aby sa podelili o svoje skúsenosti – a mnohé odhalenia boli pre adminov stránky šokom. „Pedofília a incest bujnejú viac, ako sme ochotní pripustiť,“ povedala administrátorka stránky Rania Saidová pre BBC. „Mnoho, veľmi mnoho rodín to skrýva a mnoho rodín ani nevie, ako sa s tým vysporiadať.“ Stránka má teraz vyše 25-tisíc členov a ďalšie tisíce stále čakajú na schválenie. Existuje množstvo svedectiev, ktoré podrobne opisujú obvinenia zo znásilnenia, znásilnenia v manželstve a sexuálneho obťažovania. Boli vznesené obvinenia proti ľuďom z armády, polície, univerzít, škôl, médií a príbuzných. Ich autorkami nie sú len ženy, obvinenia zverejnili aj niektorí muži. Prekvitajúca zločinnosť v rodinách prekvapila, najmä v súvislosti so zneužívaním detí, ktoré sa v rodinách ignorovalo. Zdroj: FB/Ena Zeda Na začiatku bolo najmä množstvo príbehov o strýkoch, bratoch, susedoch, chlapcovi od susedov... Organizáciu Aswaat Nisaa kontaktovala 36-ročná žena, ktorá uviedla, že ju obťažoval manžel jej tety, keď mala 14 rokov. Jedného leta ju otec veľmi zbil, odišla preto žiť k svojej tete a jej mužovi. „Začalo sa to tým, že ma strýko bozkával na ústa a začal sa dotýkať mojich pŕs,“ povedala. „Nerozumela som tomu, čo robí, pretože... nikdy som sa nevnímala sexuálne, nechápala som svoje telo a sexualitu, pretože o tom so mnou nikto nehovoril.“ Toto pokračovalo niekoľko týždňov, až jednej noci vošiel do jej izby. „Vyliezol na mňa, pokúsil sa do mňa vniknúť, ale začala som kričať. Bol vystrašený, pretože moja teta, jeho manželka spala vo vedľajšej miestnosti,“ hovorí. Povedala o tom niektorým príbuzným, ale odmietli vec rozoberať, naznačujúc, že ​​to bol prejav náklonnosti jej strýka, a neposkytli jej žiadnu podporu. „Moja matka povedala: Prežila som podobné veci, nemyslím si, že je to až také zlé." Žena ani nemohla ohlásiť incident úradom. „Keby som ho mala obviniť, aj keď je to moje právo, zničila by som celú rodinu. Nechcela som si to vziať na svedomie.“

Progresívny zákon, ponižujúci systém

Tuniskí zákonodarcovia prijali v roku 2017 zásadný zákon na ochranu žien pred všetkými formami násilia. V tom čase niektorí pozorovatelia zašli tak ďaleko, že zákon opísali ako jeden z najprogresívnejších v regióne, možno aj na svete, pretože len čo obeť oficiálne podá sťažnosť, aj keby hneď zmenila názor, právne konanie pokračuje. Právnička Fadoua Brahemová, ktorá sa zaoberala niekoľkými prípadmi sexuálneho zneužívania žien, však pre BBC uviedla, že zákon je stále „v prechodnej fáze implementácie“. Právnička Fadoua Brahemová Zdroj: FB/Ena Zeda Za súčasného stavu je preto systém, ktorému obeť čelí predtým, než sa dostane na súd, výsmechom nového zákona. Obete narazia na prvú prekážku už pred podaním sťažnosti na políciu. Vtedy často dochádza k pokusom odradiť ich – zo strany rodiny i polície. Zdravotnícky systém tiež vystavuje obete tomu, čo môžu pociťovať ako ponižujúci proces, pretože napríklad neexistujú žiadne špecializované pracoviská, ktoré by sa zaoberali prípadmi znásilnenia. „Obeť musí mať psychologickú a finančnú zábezpeku, aby sa mohla usilovať o spravodlivosť – tá zďaleka nie je nastavená tak, aby bola dostupná pre všetkých,“ uviedla právnička Brahemová.

Nerešpektujú posvätnosť detského tela