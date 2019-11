Po Frozen 2 tuhla krv v žilách: Na premiére sa mačetami pobili tínedžerské gangy

Na predstavenie túžobne očakávaného druhého dielu rozprávky Frozen sa podľa britského denníka The Independent v sobotu popoludní dostavili rodiny s deťmi a s očakávaním zasadli do kina. Nebolo im však súdené tešiť sa z filmu. V kine vypukla masová bitka, niekto z prítomných zavolal tiesňovú linku 999 a do objektu sa dostavila polícia v počte niekoľko desiatok ľudí, ktorá zorganizovala nutnú hromadnú evakuáciu komplexu. Polícia uviedla, že do bitky bolo zapojených až sto tínedžerov ozbrojených mačetami. Zdroj: thinkstock „Počas bitky sa objavili aj dve mačety, sedem policajtov bolo ľahko zranených prevažne na tvári, keď sa pokúšali utíšiť davy v kine i mimo neho,“ uvádza policajná správa. Ozbrojená polícia musela po „veľmi nepriateľskej reakcii verejnosti“ použiť elektrické paralyzéry, aby obnovila poriadok. Na neďalekom kruhovom objazde bol nájdený nôž. Vyšetrovatelia uviedli, že sa pokúšali pochopiť príčiny bitky, ktorá niesla znaky organizovaného boja medzi konkurenčnými skupinami. Jeden svedok uviedol, že videl „malého chlapca ležať na podlahe so svojou matkou a plakať“, keď vypukol boj. Rachael Allisonová uviedla pre tlačovú asociáciu: „Policajti vyzvali všetkých, aby opustili kino, v rukách mali paralyzéry a začali privádzať strážnych psov. Hovorila som s policajtom, ktorý mi povedal, že zatiaľ nie je jasné, či sú deti ozbrojené, a že si do bitky priviedli aj priateľov. Bol to jeden z najdesivejších zážitkov môjho života, a je smutné, že tam boli všetky tie malé deti.“ Zdroj: thinkstock.com Päť tínedžerov bolo zatknutých na mieste. Trinásťročná a štrnásťročná a chlapec vo veku 19 rokov boli zadržaní pre podozrenie z napadnutia policajných dôstojníkov. Ďalšieho chlapca vo veku 14 rokov zatkli za bránenie sa polícii. Vedenie kina celý komplex uzavrelo, polícia evakuovala davy ľudí a zatýkala tých, ktorí odmietli odísť. Policajný dôstojník Ian Green z polície v Birminghame povedal: „Pracovali sme rýchlo, aby sme presunuli návštevníkov von, ale stretli sme sa s veľmi nepriateľskou reakciou a policajti museli použiť paralyzéry, aby obnovili poriadok. Je jasné, že niektorí z tých, ktorí včera večer prišli do Star City, mali v úmysle spôsobiť problémy.“ Green vyzval ľudí, aby poskytli fotografie alebo videá z tejto bitky polícii. Niekoľko podozrivých už bolo anonymne identifikovaných. „Chápeme, že rodiny s malými deťmi boli rozrušené tým, čo sa udialo včera v noci, ale apelujeme na ľudí, aby pochopili, že naším cieľom minulú noc bolo chrániť verejnosť a obnoviť poriadok, a to sme dosiahli,“ dodal.