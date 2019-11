Odrezal láske hlavu: Po koktaile z drog a alkoholu vytiahol na matku svojho dieťaťa nôž

PERTH – Zaľúbení by sa niekedy od lásky aj zjedli. Takže sa predtým musia nakrájať. Žiarlivý mladý muž si pred svojou priateľkou namiešal šialený koktail alkoholu a drog. Potom sa medzi nimi strhla hádka o otcovstvo ich dieťaťa a on vytiahol nôž.

Junior Fayiah Carlos (27) a Christine D´Cruzová († 19) spolu chodili dva roky. Žili v austrálskom Mandurahu južne od Perthu. Bola to zvláštna láska, z ktorej sa narodilo aj dieťa. Počas ich vzťahu rodina tínedžerky niekoľkokrát ohlásila, že na tele Christine sa objavili modriny a zranenia. Dva týždne pred útokom šialenca preto súd vydal pre Carlosa zákaz približovať sa ku Christine. Láske však nerozkážeš. Dievčina sa s ním však bez ohľadu na súdny zákaz naďalej stretávala. A potom prišiel ten strašný deň 30. decembra 2017. Carlos raňajkoval bourbon, víno, pervitín, marihuanu a prášky na spanie. Zdroj: FB/J. C.