V Praze je blaze: Kontroverzná česká politička s pornominulosťou sa vulgárne vyjadrila o kolegyni

„Nech si pobozká p*del, zas*aná p*ča, a prestane argumentovať stanoviskom, ktoré sme pre jej svätú vojnu s Magdalénou museli pre damage control napísať. Neviem, čo si s ňou Martina (ne)dohovorila. Ja s tým končím. V strane plnej kreténov, ktorí majú väčšie slovo než normálni ľudia, pracovať nebudem,“ napísala Michálkovi podľa českého denníka Blesk v súkromnom e-maile. Zdroj: FB/M. K. Oslovením „zas*aná p*ča“ Krausová tituluje svoju stranícku kolegyňu Janu Koláříkovú. Tá mala na starosti zverejnenie inzerátu, v ktorom Piráti hľadali poradcu pre svojho pražského primátora Zdeňka Hřiba. Koláříková je manželkou poslanca Lukáša Koláříka. Partnerom Krausovej je predseda poslaneckého klubu Pirátov Jakub Michálek.

Kópia časti e-mailovej komunikácie Pirátov sa minulý týždeň objavila na straníckom internetovom fóre, ktoré je verejne prístupné. V pondelok ho však v mediálnom priestore, konkrétne na twitteri zviditeľnil užívateľ s prezývkou Posledný skaut. Reakciu pod príspevkom zanechal i šéf poslancov TOP 09 Miroslav Kalousek. „V KDU-ČSL sa oslovujú ‚sestra, brat‘. V ČSSD sú zasa ‚priatelia‘, komunisti sú ‚súdruhovia‘. Teraz už tiež vieme, ako si hovoria v Pirátskej strane,“ napísal Kalousek na sociálnu sieť. On sám má pritom s jadrnými výrazmi a vulgarizmami, ako je všeobecne známe, bohaté skúsenosti. Na youtube možno nájsť dokonca video z roku 2010, kde sa s predstaviteľmi vtedy ešte pomerne neznámych Pirátov rozpráva pred Snemovňou. Vtedajší prvý podpredseda TOP 09 nazýva niektorých z členov Pirátskej strany „ko*otmi“ alebo „ko*otskými h*vnami“. Treba však dodať, že všetci účastníci situácie na videu vnímajú Kalouskove nadávky s nadhľadom. „Miša Krausová to trochu prepálila. Na druhej strane to chápem, pretože mail bol určený pre jej priateľa, nie pre mňa. To, že som ho dostala ja, bolo vlastne nedopatrením,“ zareagovala pre Novinky.cz Koláříková. „Myslím, že ak používa vulgarizmy a nedokáže sa správať, tak to nie je môj problém, ale jej,“ dodala. Zdroj: FB/M. K. „Šlo o moje skratkovité a emočne vypäté vyjadrenie v mojej osobnej konverzácii, ktoré sa môže stať každému a ktoré ma mrzí, ale nič to nemení na mojom nasadení pracovať pre stranu,“ zareagovala pre Novinky Krausová.

Michaela Krausová na funkciu predsedníčky pražského zastupiteľstva za Pirátov rezignovala minulý štvrtok. Dôvodom boli informácie, že sa schádzala s manažérom reklamnej firmy JCDecaux Tomášom Tenzerom, ktorý je obvinený pre korupciu a manipuláciu verejných zákaziek. Krausovú nahradil na čele zastupiteľského klubu Viktor Mahrik.