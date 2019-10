Najhľadanejší terorista sveta sa ukrýval aj v Československu: Chytili ho kurióznym spôsobom, pomohla liposukcia

Carlosovi sa pripisuje rad teroristických útokov, okrem iného únos francúzskeho lietadla do ugandského Entebbe v roku 1976, atentát v centre Paríža v apríli 1982 (jeden mŕtvy), útoky proti francúzskym vlakom v marci 1982 (päť mŕtvych) a v decembri 1983 (traja mŕtvi) či v nákupnom centre v parížskej štvrti Saint-Germain v septembri 1974 (dvaja mŕtvi).

Carlos sa narodil vo venezuelskej Michelene do rodiny zámožného právnika, ktorý dal svojim synom mená Vladimir, Ilyich a Lenin. V roku 1964 sa pripojil ku študentskému komunistickému hnutiu v Caracase a neskôr absolvoval výcvik na Kube.

Zdroj: SITA/AP

Začiatkom 70. rokov začal pracovať pre Ľudový front pre oslobodenie Palestíny (PFLP). Najprv v Londýne, kde pri tom študoval ekonómiu a ruštinu. V roku 1973 bol vyslaný do Paríža ako asistent tamojšieho zástupcu PFLP Michela Múcharbala. Ten bol o dva roky neskôr zatknutý a keď políciu zaviedol do Carlosovho parížskeho bytu, podarilo sa Carlosovi Múcharbalu a dvoch francúzskych agentov zastreliť a utiecť do Libanonu, kde ho uvítali ako hrdinu.

Zdroj: SITA/AP

Po tejto vražde "zradcu palestínskej veci" a dvoch agentov si získal dôveru svojich arabských priateľov a bol poverený zorganizovaním prvej veľkej akcie. Tou sa stal v decembri 1975 únos šesťdesiatky ľudí, vrátane 11 ministrov, z viedenského summitu Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), pri ktorom zomreli traja ľudia. Účelom akcie bolo získať za rukojemníkov priestor v médiách pre palestínske hnutie, čo sa podarilo. Potom riadil akcie siahajúce od západnej Európy cez Blízky východ až po Japonsko.

Zdroj: SITA/AP

V 70. a 80. rokoch sa Carlos skrýval aj v mnohých vtedajších komunistických krajinách, okrem iného v Maďarsku, bývalom východnom Nemecku či v Rumunsku. Medzi rokmi 1978 a 1986 pricestoval Carlos (väčšinou na juhojemenský pas) niekoľkokrát aj do bývalého Československa.

Jeho "kariéru" ukončila v auguste 1994 v Sudáne banálna operácia, údajne liposukcia, po ktorej bol ešte pod vplyvom anestetík odovzdaný miestnou políciou Francúzsku. V decembri 1997 bol v Paríži odsúdený za vraždy troch ľudí z roku 1975 na doživotné odňatie slobody. Ďalšie doživotie dostal v roku 2011 za atentáty spáchané vo Francúzsku v rokoch 1982 a 1983, ktoré si vyžiadali 11 mŕtvych a v marci 2017 dostal tretí doživotný trest za zabitie dvoch ľudí a zranenie ďalších 37 osôb granátom pri atentáte v centre Paríža v roku 1974. Tresty si Šakal odpykáva vo francúzskom väzení.