Českého exministra odsúdili za korupčný škandál: Do väzenia nastúpi s dlhom 10 miliónov korún

PRAHA - Bývalý stredočeský hajtman David Rath v pondelok nezaplatil sankciu desať miliónov korún, ktorú mu udelil súd. Rath to povedal v pondelok novinárom pred nástupom do väznice v pražskej časti Ruzyně, kde si má odpykať sedem rokov odňatia slobody za korupciu.

Ratha (53) zadržali v roku 2012, keď si odnášal v škatuli od vína sedem miliónov korún, informoval spravodajský server Novinky.cz. "Do šiestej popoludní budem vo väzení. Vybavoval som dnes rôzne papiere a bol som u zubára. Dnes som pacientov nemal, musel som ich odvolať. Po 18-tej hodine budem pevne v rukách nášho štátu. Beriem si hygienické potreby a knihy, mám Šindlerov zoznam, Doktora Živaga alebo Osudy dobrého vojaka Švejka," povedal Rath v meste Hostivice.

Bývalý český minister zdravotníctva predpokladá, že bude vo väzení pracovať ako lekár. "Počítam so siedmimi rokmi, ale v druhej vetve môžem dostať ešte pol roka navyše. Budem chcieť byť tam, kde ma budú môcť využiť ako lekára. Tie menšie nemocnice sú vždy lepšie než tie väčšie," konštatoval na tlačovej konferencii Rath.

Desať miliónov korún, ktoré má odovzdať ako súčasť trestu, podľa vlastných slov doposiaľ neposlal. "Nemám ich. Vrchný súd mi zatiaľ neuvoľnil peniaze, čo je asi 2,5 milióna. Takže mi ich štát musí vrátiť a potom im ich môžem zaplatiť. Môj proces je politický, všetci do toho zasahovali na čele s pani Bradáčovou. Chceli mi zavrieť ústa. Až to dostanem pred medzinárodný súd, tak bude mať Česká republika hanbu," dodal Rath. Stredočeský krajský súd poslal vlani Ratha pôvodne na 8,5 roka do väzenia. Odvolací senát však v júni trest zmiernil na sedem rokov a znížil aj peňažný trest na desať miliónov korún.