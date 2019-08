Dráma v Tatrách! Záchranári už štvrtý deň márne hľadajú nezvestných v jaskyni

VYSOKÉ TATRY – Na poľsko-slovenskej hranici prebieha dramatická záchranná operácia. Vo štvrtok vošla do podzemia šesťčlenná skupina poľských speleológov, von sa však v sobotu dostali len štyria. Vo Veľkej snežnej jaskyni čakajú na záchranu dvaja ľudia. Záchranári s nimi doteraz nemajú nijaký kontakt.

Vo Veľkej snežnej jaskyni v Tatrách čakajú na záchranu dvaja členovia klubu Wrocław Grotołazów. Vo štvrtok vstúpili spolu so skupinou do najdlhšej (24 km) a najhlbšej z tatranských jaskýň. Od skupiny ich však odrezala voda, ktorá zaplavila časť chodby v tzv, Przemkových partiách. Posledný hlasový kontakt mali so svojimi priateľmi v sobotu o druhej nadránom. Zvyšok skupiny oznámil záchrancom problémy v sobotu neskoro popoludní.

Poľským kolegom pri záchrane dvoch uviaznutých jaskyniarov v súčasnosti intenzívne pomáhajú slovenskí horskí záchranári. O pomoc ich požiadali v sobotu (17. 8.) krátko pred polnocou.

Muži sa nachádzajú v najhlbšej jaskyni v Poľsku, v hĺbke asi 500 metrov od úrovne vchodu. Slováci zorganizovali zorganizovali záchrannú skupinu zloženú z 11 záchranárov HZS – špecialistov na jaskynnú záchrannú činnosť.

Zdroj: Facebook/Sławek Oboda Problémom je, že niektoré prístupové chodby do jaskyne sú veľmi úzke. Záchranári sa pokúsili kľúčovú chodbu rozšíriť, pokusy však museli zastaviť v nedeľu v noci, keď sa na chodbe začali zvyšovať hladiny oxidu uhoľnatého. V noci na utorok sa podarilo rozšíriť ďalšiu časť chodby s pomocou pyrotechniky. V jaskyni sú stále dvaja pyrotechnici s vybavením. Vyhadzujú do vzduchu skaly, aby rozšírili prístupovú cestu k väzňom podzemia, čo im umožní vytiahnuť oboch na špecializovaných jaskynných nosidlách. Niektoré z chodieb sú v súčasnosti vysoké len 20 – 30 cm.

Záchranári však, žiaľ, stále nemajú informácie o tom, či sú dvaja muži nažive. Vedúci poľských záchranárov uviedol, že sú s najväčšou pravdepodobnosťou veľmi blízko oblasti, v ktorej sú uväznení ich dvaja priatelia. Tí podľa neho majú prístup ku kyslíku. Je tam však tma a veľmi chladno. „Hlavným problémom je riziko podchladenia. Dúfame, že sú na takom mieste a v takej forme, že vydržia až do nadviazania kontaktu alebo momentu, keď k nim záchranári dorazia.“ Zdroj: Klub Sopot Cave Tater Club V noci z nedele na pondelok sa na záchrannej operácii v Tatrách zúčastnilo 26 osôb vrátane záchranárov zo Slovenska.

Veľká snežná jaskyňa je najhlbšou a najdlhšou tatranskou jaskyňou. Jej chodby dosahujú 24 kilometrov a výškový rozdiel je vyše 800 metrov. Má niekoľko vstupných otvorov, chodby sú úzke a veľmi komplikované. Nie všetky z nich boli preskúmané.