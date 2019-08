Hrozná smrť na vysnenom Bali: Do motorky českých manželov vrazilo nákladné auto

Dovolenka sa pre pár z Českej republiky skončila veľkou tragédiou. Manželia vyrazili z hotela Grand Wijaya na výlet po ostrove. Muž podľa miestnych médií šiel na motorke so svojou manželkou, keď do nich narazilo nákladné auto. Martin sa podľa polície na motorke priveľmi priblížil k pravej strane cesty, keď chcel zabočiť doľava. V tej chvíli z opačnej strany vyšiel nákladný voz, ktorý Čechov zrazil. Zdroj: Denpasar Police Muž podľa zahraničného webu Coconuts nehodu neprežil, na mieste zomrel. „Úmrtie potvrdili záchranári, ktorí sa muža snažili zachrániť,“ povedal policajný hovorca Putu Diah Kurniawandari. Manželka Irena vážnu dopravnú nehodu prežila, utrpela iba ľahké zranenia, s ktorými bola prevezená do miestnej nemocnice. Vodič Putu Sawitra (42), ktorý viedol nákladné auto, vyviazol z nehody bez zranenia. Miestne úrady sú v kontakte s rodinou obete a rokujú o prípadnom prevoze tela z Bali.