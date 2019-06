Srdcervúce FOTO z Brna! Žena odišla na výstavu psov, jej miláčikovia zatiaľ umierali v aute

BRNO - Žena sa cez víkend vybrala na Medzinárodnú výstavu psov. So sebou mala svoje dve fenky, ktoré nevedno z akých dôvodov nechala zatvorené v čiernom aute. Jedna z nich to neprežila, ďalšia je v kritickom stave.

Podľa českého portálu ahaonline si psov všimla iná žena, ktorá bola jednou z účastníčok výstavy. Okamžite zavolala pomoc. Žiaľ, pre čiernu fenku už bolo neskoro. "Za vystavovateľské ambície majiteľky zaplatili krutú daň dve fenky labradorského retrievera. Nechali ich niekoľko hodín v zaparkovanom aute. Čierna neprežila, krémová je v kritickom stave," uviedla Nadace na ochranu zvířat.

Zdroj: FB/M.J. ​

Tá ale svojej príspevok neskôr stiahla, pretože ľudia boli mimoriadne rozčúlení a nezodpovednej majiteľke želali smrť. Niektorí však tvrdia, že v ten deň v bolo počasie zradné. "Určite sa nechcem zastávať majiteľky, urobila chybu, že ich tam vôbec nechala. Ale v ten deň naozaj nebolo také teplo, skôr dusno. Možno, ak by im bola bývala nechala aspoň pootvorené okno..." zamýšľa sa jedna z komentujúcich.

Do odparkovaného auta nepatria psi ani deti

Polícia aj na Slovensku upozorňuje každé leto na to, aby sme si dávali pozor na odparkované autá v horúcom počasí. Vozidlo sa totiž v priebehu pár minút dokáže zmeniť na pec, z ktorej niet úniku. Našou krajinou len minulý rok otriasol prípad, keď mamička išla k lekárovi a v aute nechala svoju dcéru. Žiaľ, tú našla neskôr mŕtvu.

Rovnako aj prípad 2-ročnej Kristínky, ktorú jej otec Jozef zabudol vyložiť v škôlke. Svoje auto zaparkoval pred prácou a Kristínku našli mŕtvu až poobede, keď jej matka išla do škôlky a zistila, že tam dievčatko nie je.

Kristínka začala do škôlky chodiť od júna 2015. Tragédia sa stala 22. júla 2015. Na začiatku navštevovala škôlku dvakrát do týždňa, neskôr štyri až päťkrát. Dcéru vozievali obaja rodičia na striedačku. "Ako vyšlo, niekedy to vyšlo na mňa. Kristínku som vozieval nepravidelne," povedal Jozef vtedy na súde. O dva roky nato zomrel na infarkt.