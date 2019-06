V Brne vymysleli geniálne lepidlo na zlomeniny: VIDEO Čo je dobré pre prasa, bude aj pre ľudí?

Kostné lepidlo musí podľa denníka iDnes spĺňať mnohé nároky. Nesmie byť pre organizmus a kostné tkanivo toxické, musí byť vstrebateľné a aj dostatočne porézne. Ďalej musí podporovať vrastanie novo vytvoreného kostného tkaniva do lepidla i do fixovaného kostného úlomku.

„Pri tom všetkom by mala byť priľnavosť kosti k lepidlu natoľko dostatočná, aby ani minimálna sila nespôsobila zničenie lepeného spoja kostných úlomkov,“ uviedol hovorca Fakultnej nemocnice Brno Pavel Žára. Myšlienkou kostného lepidla sa zaoberajú po celom svete, ale iba v Brne sa zatiaľ podľa Žáru podarilo vytvoriť také, ktoré by sa dalo použiť v praxi.

Na vývoji spolupracuje kolektív z Kliniky úrazovej chirurgie Fakultnej nemocnice Brno a Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity pod vedením Milana Krtičku s tímom vedcov CEITEC VUT na čele s Lucy Vojtovou. Lepidlo otestovali na stehenných kostiach prasaťa získaných krátko po jeho smrti, keď si ešte kosť udržuje podobné vlastnosti ako v živom zvierati. Lepidlo vytvrdlo za 72 hodín. Na získaných kostiach výskumníci vykonali vyše stovky jednoduchých i trieštivých zlomenín, ktoré zlepili tak, že sa obnovil tvar kosti. Zdroj: FN Brno

V niektorých prípadoch bol spoj doplnený o bežne používanú metódu dlahovej osteosyntézy. „Stuhnutie lepidla a manipulačná pevnosť spoja nastala u väčšiny kostí do 120 sekúnd a k úplnému vytvrdnutiu lepidla došlo počas nasledujúcich 72 hodín, keď boli kosti uchovávané pri teplote 37 stupňov Celzia vo fyziologickom roztoku,“ uviedol Žára. Následné testovanie lepených spojov preukázalo dostatočné vytvrdnutie lepidla v podmienkach podobných ľudskému organizmu i jeho schopnosť dostatočne fixovať kostné úlomky. Zdroj: FN Brno

„Na základe vykonaného experimentu si dovolíme tvrdiť, že nami testované kostné lepidlo by mohlo byť úspešne použité v klinickej praxi na peroperačnú fixáciu malých kostných úlomkov u trieštivých zlomenín, čo by následne zlepšilo nielen kostné hojenie, ale aj celkový pooperačný priebeh,“ zhodol sa Milan Krtička s Lucy Vojtovou. Doba liečenia zlomenín by sa tak výrazne skrátila.

Aj napriek nádejným výsledkom testov však prípadné uvedenie lepidla do praxe ešte potrvá. „Kým to budú môcť eventuálne používať ľudia, je to otázka ešte približne desiatich rokov. Lepidlo musí byť dobre priľnavé a najmä dobre vstrebateľné do celkového organizmu, čo sa bude v ďalších fázach testovať,“ uzavrel Žára.