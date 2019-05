Masaker v Brazílii, jedenásť mŕtvych: Prezident len nedávno zjednodušil držbu zbrane

Šesť žien a päť mužov zomrelo po útoku skupiny ozbrojencov v bare v meste Belém. Podľa servera G1 sa sedem maskovaných útočníkov doviezlo na miesto činu troma autami a na motorke. Väčšinu obetí v bare zabili strelou do hlavy, uviedol policajný hovorca na tlačovej konferencii. Po útoku sa zločincom podarilo ujsť – až na jedného, ktorého so zranením previezli do nemocnice pod policajným dohľadom.

Bar, v ktorom sa masaker odohral, leží v husto obývanej štvrti Guamá v meste Belém (štát Pará). Pre vysokú kriminalitu v regióne tam tohto roku v marci vláda poslala federálnu políciu. Brazília zápasí s vysokou kriminalitou už mnoho rokov. Podľa celkového počtu vrážd (63 880) bola v roku 2017 na prvom mieste svetovej tabuľky, vzhľadom na počet obyvateľov sa táto najväčšia latinskoamerická krajina s dvesto miliónmi obyvateľov posunula na začiatok druhej desiatky. Prezident Jair Bolsonaro Zdroj: SITA/AP Photo/Leo Correa, File

Nový brazílsky prezident Jair Bolsonaro vydal tento rok dekrét, ktorým zjednodušil pravidlá na držbu zbraní. Podľa opozície nové opatrenie umožní nosiť zbraň na verejnosti miliónom Brazílčanov a zvýši kriminalitu v zemi. Bývalý armádny dôstojník a krajne pravicový politik Bolsonaro tvrdí, že chce novými pravidlami dosiahnuť bezpečnosť občanov. Tá sa podľa neho „začína u každého doma“, preto má právo držby zbrane na vlastnú bezpečnosť každý, kto splní určité kritériá.