Napätie medzi USA a Iránom eskaluje: Spojené štáty sa ho snažia zastrašiť, nie začať vojnu

WASHINGTON - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa snaží Irán zastrašiť, nie začať vojnu. Médiám to v utorok večer povedal Patrick Shanahan, poverený vedením ministerstva obrany USA. Citovala ho agentúra AFP.

"Je to o zastrašovaní, nie vojne. Nechystáme sa ísť do vojny," povedal Shanahan po brífingu v Kongrese, ktorý absolvoval spoločne s americkým ministrom zahraničných vecí USA Mikeom Pompeom. Napätie medzi Washingtonom a Teheránom v posledných týždňoch narastá. USA vyslali začiatkom apríla do oblasti Perzského zálivu v reakcii na údajné hrozby zo strany Iránu útočnú skupinu pozostávajúcu z lietadlovej lode a ďalších plavidiel, ako aj strategické bombardéry B-52. Na Blízky východ mienia presunúť aj protiraketový systém typu Patriot.

Takýmito manévrami podľa najnovších slov Shanahana zabránili USA možným útokom zo strany Iránu. Pompeo zase uviedol, že spoločne so Shanahanom vníma akcie zo strany Iránu v kontexte "40 ročnej teroristickej aktivity", ktoré tam odštartovala islamská revolúcia, keď prozápadne orientovaného šacha nahradil silne protiamerický režim. Shanahanov a Pompeov brífing však v Kongrese neuspokojil mnohých demokratov, podľa ktorých je zvýšené napätie medzi Washingtonom a Teheránom dôsledkom agresívneho postoja Trumpovej administratívy, ktorá sa vyhýba diplomacii.

Zdroj: SITA (AP Photo/Andrew Harnik)

"Veľmi sa obávam, že úmyselne či neúmyselne vytvárame situáciu, v ktorej nastane vojna," povedal nezávislý americký senátor Bernie Sanders, ktorý sa aktuálne uchádza o nomináciu Demokratickej strany do prezidentských volieb v roku 2020. "Domnievam sa, že vojna s Iránom by bola absolútnou pohromou, ešte oveľa horšou ako vojna s Irakom," povedal Sanders dodávajúc, že aj vojny v Iraku a Vietname zapríčinili klamstvá predošlých amerických vlád.

Podľa amerických médií prebieha aktuálne v Bielom dome boj medzi Trumpovými poradcami o podobu politiky voči Iránu. Zatiaľ čo poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton je zástancom tvrdej línie, iní sú proti. Samotný Trump nedávno povedal, že Boltona musí "krotiť".