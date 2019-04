Prvá slovná prestrelka medzi Putinom a novým prezidentom Ukrajiny: Vaše gesto neprijmú všetci

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin by nemal počítať s tým, že sa mnoho Ukrajincov rozhodne požiadať v zrýchlenom konaní o ruský pas. Na facebooku to napísal novozvolený prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý zároveň ponúkol ukrajinskej občianstvo Rusom. Zelenskyj tak komentoval Putinovo vyhlásenie o zjednodušenom vydávaní pasov.

Zelenskyj komentoval Putinovo sobotňajšej vyhlásenie o tom, že Moskva zvažuje zjednodušenú cestou vydávať pasy Ruskej federácie všetkým občanom Ukrajiny, nielen tým z východných oblastí pod kontrolou proruských separatistov.

Ukrajinské občianstvo poskytneme aj Rusom, ktorí trpia najviac

„Rozdiel s Ukrajinou spočíva najmä v tom, že my Ukrajinci máme v našej krajine slobodu prejavu, slobodu tlače a internet,“ citovala agentúra Reuters Zelenského. „Veľmi dobre vieme, čo ruský pas znamená,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti Facebook. „Právo byť zatknutý za nenásilný protest a právo nemať slobodné voľby s dostatočnou konkurenciou,“ uviedol.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

„Poskytneme ukrajinské občianstvo zástupcom všetkých národov, ktoré trpia autoritárskymi a korupčnými režimami. V prvom rade potom Rusom, ktorí dnes trpia asi najviac,“ dodal. Zelenskyj na Facebooku tiež napísal, že je pripravený rokovať o nových podmienkach spolužitia Ukrajiny a Ruska.

Rokovania s Ruskom

Zelenskyj prejavil v nedeľu ochotu rokovať s Ruskom o situácii vo východnej časti Ukrajiny, informovala agentúra DPA. Ruský prezident Vladimir Putin možné rozhovory pripustil v sobotu. „Dúfam, že Rusko ukáže dôkazy o svojej otvorenosti smerom k znižovaniu napätia na najbližšom stretnutí v normandskom formáte,“ povedal Zelenskyj. „Znova by som chcel povedať, že som pripravený na rokovania,“ dodal. Putin v sobotu uviedol, že by rád poznal postoj novozvoleného prezidenta ku konfliktu na východnej Ukrajine a že s ním bude chcieť o cestách k ukončeniu krízy diskutovať.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Normandský formát vznikol v júni 2014, keď sa pri príležitosti 70. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii stretli Putin, ukrajinský prezident Petro Porošenko, vtedajší francúzsky prezident Francois Hollande a nemecká kancelárka Angela Merkelová. Úlohou tzv. normandskej štvorky je implementácia mierovej dohody z Minska z roku 2015 ohľadom ukončenia konfliktu na Ukrajine.

Putin zvažuje ponúknuť občianstvo Ukrajincom

Rusko zvažuje, že v zjednodušenom konaní ponúkne občianstvo všetkým obyvateľom Ukrajiny, nielen tým z oblastí pod kontrolou proruských separatistov. Na sobotnom summite o projekte Novej hodvábnej cesty v Pekingu to vyhlásil ruský prezident Vladimír Putin. Šéf Kremľa tento týždeň podpísal dekrét, ktorý výrazne uľahčuje ľuďom zo separatistického Donbasu získať občianstvo Ruskej federácie. Ukrajina sa proti tomu ohradila a sťažovala sa Bezpečnostnej rade OSN.

Zdroj: SITA/AP/Sergei Ilnitsky/Pool Photo

„Zvažujeme, že občianstvo v zjednodušenom konaní udelíme všetkým občanom Ukrajiny, nielen obyvateľom Luhanskej a Doneckej (ľudovej) republiky,“ povedal novinárom Putin, ktorý spomenul medzinárodne neuznané separatistické republiky vo východoukrajinskej Luhanskej a Doneckej oblasti. Putin už skôr podpis vyššie zmieneného dekrétu označil za humanitárny akt. Dekrét zaručuje, že ruské úrady žiadosť o občianstvo vybavia do troch mesiacov. Podmienkou obdržania ruského pasu je sľub vernosti Rusku.

Porošenko to odsúdil

Putinovo rozhodnutie odsúdili odstupujúci prezident Ukrajiny Petro Porošenko aj novozvolený prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten zároveň vyzval Západ, aby sprísnil sankcie proti Rusku. Zjednodušený režim získania ruského pasu už využívajú obyvatelia Podnesterska, separatistického moldavského regiónu osídleného väčšinou Rusmi. Podľa Rádia Slobodná Európa/Rádia Sloboda (RFE/RL) v roku 2002 začalo Rusko vydávať pasy aj obyvateľom odtrhnutých gruzínskych republík Abcházsko a Južné Osetsko, kde má teraz ruské občianstvo 85 percent populácie.

Zdroj: TASR/AP/Efrem Lukatsky

Putin pripustil stretnutie so Zelenským

Putin v sobotu pripustil možnosť stretnutia so Zelenským. To naznačuje, že Moskva chce zlepšiť vzťahy medzi oboma krajinami. V prípade stretnutia by podľa Putina mali hovoriť o tom, ako ukončiť konflikt Kyjeva s proruskými separatistami na juhovýchode Ukrajiny. „Ak by sme niekedy mali stretnutie a začali rokovania - čo nevylučujem, potom by sme v prvom rade mali hovoriť o tom, ako ukončiť konflikt na juhovýchode Ukrajiny,“ povedal Putin v Pekingu.

Zdroj: SITA/AP/Sergei Ilnitsky/Pool Photo

Vzťahy Ruska a Ukrajiny sa vyostrili po tom, ako Moskva v roku 2014 anektovala Krymský polostrov. Komik Volodymyr Zelenskyj sa stal víťazom prezidentských volieb na Ukrajine, ktorých druhé kolo sa konalo v nedeľu 21. apríla.

Prvé centrum pre výdaj pasov Ukrajincom

V Rostovskej oblasti sa dnes otvorilo prvé centrum, ktoré v zjednodušenom konaní vydáva ruské pasy obyvateľom zo susedného ukrajinského separatistického regiónu. Podľa agentúry Ria Novosti to dnes oznámil predstaviteľ ruského ministerstva vnútra pre otázky migrácie Kirill Adzinov. Právo získať ruské občianstvo v zjednodušenom režime dáva obyvateľom juhovýchodnej Ukrajiny dekrét, ktorý vo štvrtok minulý týždeň podpísal ruský prezident Vladimir Putin.

Nové stredisko sa otvorilo v meste Novošachtinsk asi 30 kilometrov od ukrajinskej hranice. Žiadať o občianstvo tam môžu ľudia zo susednej Luhanskej oblasti. „Centrum dnes začalo prácu v testovacom režime. Prijímame prvé dokumenty zástupcov (samozvanej Luhanskej ľudovej - pozn. red.) republiky," uviedol Adzinov. V utorok by sa mala otvoriť rovnaká kancelária pre príjem žiadostí obyvateľov z Doneckej oblasti, dodal.