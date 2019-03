Kríza vo Venezuele vrcholí: Guaidó vyzval na masové protesty, oznámil návrat domov

CARACAS - Venezuelský opozičný líder Juan Guaidó vyzval v nedeľu na pondelkové masové protesty proti prezidentovi Nicolásovi Madurovi po celej Venezuele a zároveň oznámil, že sa po týždni cestovania po spojeneckých štátoch Latinskej Ameriky vracia do vlasti. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

"Oznamujem svoj návrat do vlasti. Vyzývam venezuelský ľud po celej krajine, aby sa zajtra o 11.00 h (16.00 h SEČ) zmobilizoval," napísal Guaidó na Twitteri. Guaidó, ktorého uznalo za dočasného prezidenta Venezuely vyše 50 štátov, však neuviedol podrobnosti o tom, kedy alebo ako sa do vlasti vráti.

Predseda venezuelského parlamentu Guaidó, ktorý sa v januári vyhlásil za dočasného prezidenta s odôvodnením, že opätovné zvolenie Madura vo vlaňajších prezidentských voľbách bolo protiprávne, momentálne končí cestu po juhoamerických krajinách. Guaidó sa tam snažil získať podporu pre svoju kampaň na vytvorenie dočasnej vlády a zvrhnutie Madura, ktorého považuje za nelegitímneho lídra.

Guaidó navštívil Brazíliu, Argentínu, Paraguaj a Ekvádor po tom, ako minulý týždeň odišiel do Kolumbie so zámerom koordinovať úsilie na dopravenie humanitárnej pomoci do svojej vlasti trpiacej ekonomickou krízou, hoci vojaci lojálni Madurovi zablokovali prístupové trasy a kamióny s humanitárnou pomocou poslali späť.

Maduro tento týždeň naznačil v rozhovore pre spravodajskú stanicu ABC News, že Guaidóa môžu po návrate do vlasti zatknúť. Venezuelský najvyšší súd mu totiž zakázal vycestovať do zahraničia, kým prebieha vyšetrovanie jeho činov, opísaných generálnym prokurátorom ako "závažné zločiny porušujúce ústavný poriadok".