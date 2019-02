Neohlásená návšteva Afganistanu: Americký minister ide rokovať o mieri s Talibanom

KÁBUL - Do Afganistanu v pondelok nečakane pricestoval dočasný americký minister obrany Pat Shanahan. V rámci snáh o dosiahnutie mieru s militantným hnutím Taliban sa stretne tak s americkými veliteľmi, ako aj s afganskými lídrami.

Shanahan povedal, že nemá žiadne poverenie na zníženie počtu amerických vojakov v Afganistane, hoci je to jedna z najdôležitejších požiadaviek militantov z Talibanu na to, aby začali s prieskumnými mierovými rozhovormi. Americká vláda chce podľa ministra preskúmať všetky možnosti, ktoré by viedli k ukončeniu 17-ročného vojenského konfliktu.

Šéf Pantagonu však zdôraznil, že je na samotných Afgancoch, aby rozhodli o podmienkach mieru. "Afganci musia rozhodnúť o tom, ako bude Afganistan vyzerať," poznamenal Shanahan.