Voľba šéfa Rady Európy: Voliť budú môcť aj poslanci NR SR pôsobiaci v Stálej delegácii

O post generálneho tajomníka Rady Európy sa uchádzajú štyria kandidáti - podpredseda vlády, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí a minister obrany Belgicka Didier Reynders, bývalý predseda vlády, poslanec parlamentu Litvy Andrius Kubilius, bývalá ministerka zahraničných vecí, poslankyňa parlamentu Grécka Dora Bakoyannis a podpredsedníčka vlády, ministerka zahraničných vecí a európskych záležitostí Chorvátska Marija Pejčinovič Burič. V súvislosti s týmto postom sa v štruktúrach organizácie hovorilo aj o ministrovi zahraničných vecí Miroslavovi Lajčákovi. Verejne to potvrdil prezident Andrej Kiska,

Kandidát na post generálneho tajomníka by mal byť osobou vysoko uznávanou v medzinárodných kruhoch, mal by mať skúsenosti z pôsobenia na poste prezidenta, predsedu vlády či ministra alebo obdobnej pozície. "Podľa nášho názoru všetci nominovaní kandidáti tieto kritériá spĺňajú. Na zaujatie finálneho stanoviska ohľadom podpory je však ešte skoro. Najskôr je potrebné si počkať na výsledok vypočutí v marci a na to, ktoré mená odporučí Výbor zástupcov ministrov Rady Európy do Parlamentného zhromaždenia. V tejto súvislosti chceme zdôrazniť, ze v prípade podpory kandidátom hlasujú poslanci v Parlamentom zhromaždení RE, čiže v našom prípade poslanci NR SR, ktorí nás zastupujú v tomto orgáne," uviedol ďalej rezort diplomacie s tým, že ministerstvo s nimi bude v kontakte a poskytne im všetky potrebné podklady.

Mandát generálneho tajomníka Rady Európy trvá päť rokov, novozvolený kandidát sa postu ujme k 1. októbru, keď skončí mandát súčasného šéfa Thorbjorna Jaglanda. Ten navštívil Slovensko ostatný raz v októbri 2018 pri príležitosti 25. výročia vstupu SR do RE. Pred tým Štrasburg navštívil premiér Peter Pellegrini, ktorý rokoval s najvyššími predstaviteľmi, vystúpil v Parlamentnom zhromaždení a odovzdal Rady dar - bronzovú bustu Alexandra Dubčeka. Zároveň tam odhalil pamätnú hviezdu, na ktorej je citát tohto vrcholného predstaviteľa Pražskej jari "Verím v dobro človeka".

Rada Európy vznikla v roku 1949, jej sídlo je v Štrasburgu. Slovensko je jej členom od 30. júna 1993. Organizácia má dnes 47 členov, medzi nimi okrem členských štátov EÚ i balkánske krajiny, Ukrajinu či Turecko a Rusko.