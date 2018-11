Novinky v prípade Skripaľ: Polícia zverejňuje ďalšie VIDEO zachytávajúce podozrivých

Polícia zverejnila aj fotografiu modelu flakónu, v akom sa zrejme nachádzala otravná látka použitá pri pokuse o otrávenie bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije, informoval vo štvrtok britský denník The Mirror. Podľa neho polícia pokračuje vo vyšetrovaní prípadu.

Scotland Yard vo svojom vyhlásení napísal, že záznam zachytávajúci dvoch podozrivých, známych pod pseudonymami Petrov a Boširov, zachytáva ich príchod do Salisbury v nedeľu 4. marca a ich pohyb po meste v tento deň - po moste Fisherton Bridge či po ulici Wilton Road. Tieto zábery podľa britských detektívov vznikli krátko pred tým, ako podozriví aplikovali otravnú látku na kľučku vchodových dverí domu, kde Skripaľ v Salisbury býval.

Následne sa obaja muži vrátili na železničnú stanicu a vlakom odcestovali zo Salisbury do Londýna, odkiaľ ešte v ten istý večer z letiska Heathrow odcestovali do Moskvy. V tlači bola zverejnená aj fotografia modelu flakónu na parfum, v akom mohla byť prepravovaná otravná látka použitá pri útoku na Skripaľovcov.

​Apelujú na svedkov

Polícia v súvislosti so zverejnením týchto videozáznamov požiadala verejnosť o svedecké výpovede o pohybe oboch podozrivých osôb v čase od 2. do 4. marca. Žiada tiež o výpoveď všetkých, kto videl škatuľku či fľaštičku od parfumu Nina Ricci, ktorú 27. júna na ulici našiel Charlie Rowley a daroval ju svojej priateľke Dawn Sturgessovej. Tá si tekutinu z nej - v presvedčení, že ide o parfum - nastriekala na zápästie a krátko na to sa u nej prejavili príznaky prudkej otravy. O týždeň neskôr - 8. júla - zomrela. Rowley bol tiež v kontakte s obsahom fľaštičky, ale na rozdiel do svojej priateľky kontamináciu prežil.

K útoku na Skripaľa a jeho dcéru došlo 4. marca v Salisbury, pričom podľa Británie bola pri ňom použitá nervovoparalytická látka novičok. Británia z jeho uskutočnenia podozrieva agentov GRU. Podľa webového portálu Bellingcat ide o plukovníka GRU Anatolija Čepigu a lekára tejto tajnej služby Alexandra Miškina. Tí v kauze figurovali pod menami Ruslan Boširov a Alexej Petrov. Rusko obvinenia z pokusu o Skripaľovu vraždu od začiatku odmieta.

Skripaľa v roku 2006 v Rusku odsúdili za špionáž pre Britániu a udelili mu trest 13 rokov väzenia – v roku 2010 ho však prepustili v rámci americko-ruskej výmeny špiónov. Po svojom zatknutí v Moskve v decembri 2004 sa Skripaľ priznal, že ho v roku 1995 naverbovali britské špeciálne služby a že im poskytoval informácie o ruských agentoch v Európe, za čo dostal vyše 100.000 dolárov.