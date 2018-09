Hasiči sú v pohotovosti: Európu dnes trápia požiare, horí aj v milovanej dovolenkovej destinácii

Chorvátske ministerstvo obrany uviedlo, že hasičom pomáha 50 vojakov. Doteraz muselo byť podľa chorvátskej televízie evakuovaných 40 miestnych obyvateľov a turistov z dvoch kempingov blízko ohniska požiaru. Podľa televízie HRT požiar zachvátil dva domy v dedine Mokalo a ďalšie dva v dedine Stanković.

Hasiace lietadlá boli vyslané na pomoc hasičom dnes popoludní, keď poľavil vietor, uviedla agentúra AP. Silný vietor zároveň prerušil trajektové spoje medzi pevninou a ostrovmi. Server Croatia Week predtým uviedol, že cesta medzi Dubrovníkom a Pelješacom bola v oboch smeroch uzatvorená.

Hasiči chcú zabrániť tomu, aby požiar zasiahol obývané oblasti a snažia sa tak plamene zahnať smerom k horám a uhasiť. "Našťastie nie sú žiadne obete, to je najdôležitejšie," uviedol šéf hasičov Slavko Tucaković. Chorvátske úrady medzitým pátrajú po 25-ročnej žene z Mexika, ktorá sa vydala surfovať v rozbúrenom mori pri ostrove Brač.

Kvôli rozsiahlemu požiaru na zalesnenom kopci neďaleko talianskeho mesta Pisa bolo z niekoľkých obcí preventívne evakuovaných približne 700 ľudí. Uzavreté bolo podvečer tiež medzinárodné letisko v Pise. Informovala o tom dnes agentúra ANSA. Boj s ohňom sťažuje hasičom silný vietor, ktorý často mení smer. Žiadne zranenia zatiaľ nie sú hlásené.

#BREAKING: Pisa Airport has been closed due to the large forest fire on Mount Serra near Calci, Italy. (Video: @emergenzavvf) pic.twitter.com/eGmPLzdA6k