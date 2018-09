Donald Trump neprestáva udivovať: Pozrite, čo povedal o obetiach hurikánu v Portoriku

Trump vo štvrtok v tweete napísal, že na Severnú aj Južnú Karolínu sa rúti hurikán Florence. V odkaze tiež uviedol: "Keď som odišiel z ostrova (Portoriko), už PO búrke, mali tam šesť až 18 obetí. Čas plynul, ale oveľa viac ich nepribudlo. Potom, po dlhom čase, začali hlásiť naozaj veľké počty, napríklad tých 3000..." Guvernér Portorika, politicky nezačleneného územia Spojených štátov, zvýšil počet obetí hurikánu Maria zo 64 na 2975 - urobil tak po tom, čo nezávislá štúdia zistila, že počet ľudí, ktorí zomreli na následky živlu, bol vážne podhodnotený.

3000 people did not die in the two hurricanes that hit Puerto Rico. When I left the Island, AFTER the storm had hit, they had anywhere from 6 to 18 deaths. As time went by it did not go up by much. Then, a long time later, they started to report really large numbers, like 3000...