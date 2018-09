Nechutné výsledky prieskumu: Dovolenkári v Španielsku robia v hoteloch odpornú vec

LONDÝN/MADRID - Hotelové združenie Hobsec pre španielske letoviská Costa Blanca a Benidorm uskutočnilo prieskum, ktorého výsledky sú naozaj nechutné. Až jeden z troch turistov ubytovaných na pobreží Costa Blanca pripustil, že doplnil do fliaš v minibare moč, vodu alebo nejakú inú tekutinu. Najhoršími páchateľmi týchto výstrelkov sú Briti.

Predpokladá sa, že dovolenkári tak robia v snahe vyhnúť sa plateniu vysokých cien za nápoje v minibare a hotelieri sa rozhodli, že nemá zmysel vôbec takéto zariadenie na hotelových izbách prevádzkovať. Namiesto toho hostia budú môcť využiť automaty na chodbách či na recepciách.

"Môže sa to zdať smiešne, ale môžem vás uistiť, že je to pravda. Mali sme ľudí, ktorí plnili fľaše močom a vďakabohu, že zamestnanci to vždy zistili," citoval hovorcu Hobsecu portál metro.co.uk.

V roku 2015 došlo v Španielsku k zmene pravidiel a minibary na hoteloch sa stali nepovinnou službou, čiže je len na rozhodnutí majiteľov, či ich budú poskytovať. Výskum tiež zistil, že hoteloví hostia v Costa Blanca aj naďalej pravidelne kradnú uteráky a berú si jedlo z bufetových raňajok, aby ho zjedli počas dňa.