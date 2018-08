VIDEO Historická budova v metropole Severného Írska v plameňoch: Hasiči v plnom nasadení

Spoločnosť Primark na Twitteri uviedla, že pri požiari sa nikto nezranil a všetkých jej zamestnancov, ako aj zákazníkov sa podarilo evakuovať. Na mieste požiaru päťposchodovej budovy, ktorý vypukol približne o 11.00 h miestneho času (12.00 h SELČ) a rýchlo sa šíril, zasahovalo približne 80 hasičov a viacero hasičských vozidiel.

Zdroj: SITA/Liam McBurney PA via AP

Severoírska hasičský a záchranná služba (NIFRS) vyzvala obyvateľov a návštevníkov, aby sa počas pokračujúceho zásahu hasičov vyhli uliciam Castle Street a Royal Avenue. Budova, ktorá v súčasnosti patrí odevnej obchodnej sieti Primark, vznikla podľa návrhu architekta Roberta Taylora a postavili ju v roku 1785. Len nedávno prešla rozsiahlou a nákladnou rekonštrukciou.

Zdroj: SITA/Liam McBurney PA via AP

#Primark store completely gone now as the fire has spread onto all the lower retail floors, dozens of fire fighters tackling the blaze as the whole of the city centre has been shut down.

© @AMMGMedia | @ChrisScottPixx #Belfast #BelfastFire #PrimarkFire #AMMG pic.twitter.com/6qC86YCeNA