Dalo sa pádu mosta v Janove zabrániť? Experti vedeli, že je o 20 percent menej pevný

Magazín dodal, že napriek zisteniam "ani ministerstvo, ani diaľničná spoločnosť nikdy neuvažovali o potrebe obmedziť premávku, odkloniť ťažké nákladné vozidlá, zúžiť vozovku z dvoch na jeden jazdný pruh či znížiť rýchlosť" áut na tejto kľúčovej dopravnej tepne v severotalianskom prístavnom meste.

Veľká časť Morandiho mosta v Janove sa zrútila 14. augusta počas hustého lejaku. Tragédia si vyžiadala 43 ľudských životov a vynútila evakuáciu vyše 600 obyvateľov žijúcich v obytných budovách pod ďalším úsekom mosta. Prokuratúra zameriava vyšetrovanie pri zisťovaní príčiny pádu na možnú nesprávnu údržbu mosta či na chyby v plánoch stavby, ale zatiaľ neoznačila žiadny terč svojho vyšetrovania, pripomenula v pondelok tlačová agentúra AP.

Magazín L'Espresso sa vo svojej správe odvoláva zápis zo stretnutia s predstaviteľmi vládneho dozorného orgánu pre verejné práce, na ktorom sa zúčastnili aj Roberto Ferrazza a stavebný inžinier Antonio Brencich. Ferrazza je architekt vymenovaný za šéfa vládnej komisie vyšetrujúcej katastrofu a Brencich ako stavebný inžinier otvorene hovoril o chybách mosta.

Reportér magazínu L'Espresso Espresso, Fabrizio Gatti, pre stanicu SKY TG24 povedal, že zníženie pevnosti o 20 percent by nebolo pri modernom moste nič podstatné, ale pri stavbe známej chybami a nedostatkami, akou je Morandiho most, by si to zaslúžilo rýchlejšie, rozhodnejšie konanie.

"Každý si bol dobre vedomý situácie okolo tohto mosta," uviedol Gatti. Koncom budúceho mesiaca sa mal uzavrieť tender na projekt za 20 miliónov eur, ktorého úlohou bolo spevniť dve z hlavných podpier mosta - vrátane jednej, ktorá sa zrútila.