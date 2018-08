VIDEO, z ktorého napína na zvracanie: To je hnus, predavačka leštila za výkladom klobásu

Čistota a hygiena sú síce pri práci s potravinami nevyhnutné, ale to, čo predviedla istá predavačka, je už za hranicami zdravého rozumu. Zákazníkov tým vystavila hrozbe, že skončia na infekčnom oddelení s poriadne nepríjemnými črevnými problémami.

Zdroj: FB/Nick Gutskal

Ženu potajme natočili, ako pri pulte s údenými mäsovými výrobkami najprv čistí handrou klobásy. Už v tomto bode by si potenciálny zákazník povedal, že tak v tejto prevádzke si v živote nič nekúpi. To je však len začiatok.

Predavačka sa smelo pustí do čistenia celého priestoru okolo nej, rovnakou handrou potom vyutiera pult a v podstate kontaminuje všetko, čo jej príde pod ruku. Ku koncu ešte potom pochytá značné množstvo vystavených produktov v snahe lepšie ich poukladať.

Pod videom, ktoré zverejnil muž z Ukrajiny, sa objavili zhrozené komentáre vo viacerých jazykoch a neuniklo ani pozornosti Slovákov či Poliakov, ktorí tvrdia, že toto určite nie je žiadny ojedinelý prípad a podobné nechutnosti sa dejú aj u nich.

"Ona za to nemôže, predavačky to majú nakázané od vedúcich, sama som si tým prešla, ale sama som to nerobila, len kolegyne... je to odporné, ale inak by nedostali výplaty...," tvrdí Lucia.