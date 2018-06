Veci sa po summite EÚ začali hýbať: Spokojná Merkelová, kritika od humanitárnych organizácií

Vo vyhlásení z Bruselu nechýba pasáž o tzv. sekundárnej migrácii, ktorá by mala nemeckej kancelárke podľa pozorovateľov pomôcť vyriešiť vnútrokoaličný nemecký spor o predmetnej problematike. Merkelová tak s prísľubom vlád všetkých členských krajín Únie, že vytvoria potrebné administratívne a legislatívne predpoklady na zastavenie vnútornej migrácie v rámci EÚ, bude môcť vyjsť v ústrety Kresťanskosociálnej únii (CSU) spolkového ministra vnútra Horsta Seehofera.

Podľa Macrona došlo na lepšiu spoluprácu

Spokojnosť s výsledkami rokovaní o migrácii vyjadril aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. Je jasné, že pri zriaďovaní záchytných utečeneckých centier mimo územia EÚ bude potrebné rešpektovať suverenitu daných krajín. Predmetné plány by mala vypracovať teraz Európska komisia, vyplynulo zo slov najvyššieho francúzskeho predstaviteľa.

Macron konštatoval, že sa účastníci dohodli na úplne inom prístupe. Lepšie sa hájime a viac spolupracujeme, poznamenal zdôrazniac, že všetky narýchlo pripravené riešenia, ktoré spočívali v presadzovaní presídľovania osôb do tretích krajín, patria už minulosti.

Zdroj: SITA/AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Pre Kurza je dôležitá realizácia myšlienky

Rakúsky spolkový kancelár Sebastian Kurz označil rozhodnutie o zriadení utečeneckých centier mimo územia Európskej únie, označených v dokumente ako vyloďovacie platformy, za "veľmi podstatný krok". Súčasne pripomenul, že teraz bude dôležitá plynulá realizácia tejto myšlienky v praxi, pričom konštatoval, že už v súčasnosti jestvuje dobrá spolupráca s Egyptom a Líbyou. Viaceré severoafrické štáty však už vyhlásili, že podobné centrá na svojom území nechcú. Veľmi dobrou myšlienkou sú podľa Kurza aj dobrovoľné hotspoty na území EÚ.

Kurz chce počas nadchádzajúceho predsedníctva alpskej republiky zvýšiť tlak na realizáciu záverov summitu EÚ o migrácii. Neráta sa totiž text, ktorý sa prijme, ale to, či sa uplatní v praxi, zdôrazni apelujúc na všetkých zainteresovaných, aby sa o to pričinili. V príspevku pre najnovšie vydanie nemeckého týždenníka Focus Sebastian Kurz varoval pred rozpadom Európskej únie.

Podľa jeho názoru by Brusel mal byť zdržanlivý pri témach, o ktorých môžu členské krajiny alebo regióny rozhodnúť sami lepšie. "Ak vznikne dojem, že jestvujú členovia prvej a druhej triedy, potom sa naša EÚ ocitne vo vážnom ohrození," konštatoval a zdôraznil význam vzájomného rešpektu v rámci spoločenstva. "Iba tak má tento projekt budúcnosť", podčiarkol.

Zdroj: SITA/AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Kritika návrhu na vyloďovacie platformy pre migrantov

Zámery členských krajín EÚ vytvoriť vyloďovacie centrá mimo hraníc Únie pre migrantov, ktorí sa chcú dostať do Európy, už zožali prvú vlnu kritických ohlasov. Uviedol to v piatok európsky týždenník Politico v súvislosti so závermi dvojdňového summitu EÚ v Bruseli. Nemecká europoslankyňa Gabi Zimmerová, predsedníčka ľavicovej frakcie GUE/NGL v Európskom parlamente (EP), uviedla, že je "zúfalá" z rozhodnutia Európskej rady podporiť regionálne vyloďovacie platformy v tretích krajinách, ako aj kontrolované centrá pre žiadateľov o azyl na území členských štátov EÚ.

Niektorí lídri EÚ, vrátane českého premiéra Andreja Babiša, ako príklad riešenia migračnej krízy uvádzajú Austráliu, ktorá migrantov nepustí na svoje územie a sústreďuje ich na území iných krajín. Frakcia Európskej zjednotenej ľavice/Severskej zelenej ľavice (GUE/NGL) v stanovisku pre médiá upozornila, že na ostrovnom štáte Nauru a na ostrove Manus patriacom pod Papuu-Novú Guineu, kde sú utečenci smerujúci do Austrálie sústreďovaní, dochádza k "hroznému porušovaniu ľudských práv".

"Oznámenie Európskej rady je súčasťou agresívneho úsilia o externalizáciu hraníc EÚ prostredníctvom nejasných dohôd s represívnymi režimami, ktoré viedli k tomu, že migranti boli vohnaní do otroctva v Líbyi, a k tisícom úmrtí v Stredomorí," uvádza sa v stanovisku GUE/NGL. Táto politická frakcia EP považuje za správnejšie riešenie zaistenie "bezpečných a legálnych ciest do Európy" a žiada migračnú politiku EÚ postavenú na solidarite a rešpektovaní medzinárodného práva.

Zdroj: SITA/AP Photo/Felipe Dana

"Vedúci predstavitelia EÚ pošliapali základné práva najzraniteľnejších ľudí - tých, ktorí utekajú z vojnou zničených oblastí s obavami o vlastný život a životy svojich rodín," upozornila Zimmerová. S podobným stanoviskom pre Politico vyrukovala aj medzinárodná humanitárna organizácia Lekári bez hraníc. Šéfka krízového riadenia tejto organizácie Karline Kleijerová s odkazom na vyloďovacie platformy, kde sa majú oddeliť ekonomickí migranti od migrantov s právom na azyl, skonštatovala, že závery summitu EÚ sú veľmi nejasné a nie je isté, čo budú v skutočnosti znamenať.

"Je veľkým sklamaním, že lídri EÚ sa nedokážu dohodnúť na riešeniach, ako pomôcť a chrániť zraniteľné osoby, akými sú žiadatelia o azyl a utečenci. Zdá sa, že nebolo nájdené alebo dokonca ani hľadané žiadne riešenie, ktoré by zabránilo hrozbe utopenia sa migrantov na mori," skonštatovala Kleijerová. Dodala, že snaha odsúdiť mimovládne organizácie, ktoré pomáhajú migrantom na mori, je snahou odvracať pozornosť od neschopnosti EÚ bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi, od nedostatku solidarity a vízií v EÚ a od "narušeného" európskeho azylového systému.

Kritika humanitárnych organizácií

Subjekty Organizácie Spojených národov (OSN), ktoré sa osobitne venujú utečencom a migrantom, privítali v piatok v prvých reakciách dohodu členských štátov EÚ z Bruselu o azylovej politike. Hovorca Úradu vysokého komisára OSN (UNHCR) Charlie Yaxley v Ženeve privítal jednotný postoj spoločenstva k azylovej politike konštatujúc, že teraz čakajú už na podrobnosti z dokumentu.

Za pozoruhodné označil dosiahnutie konsenzu členských štátov Únie v tejto oblasti hovorca Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) Leonard Doyle zdôrazniac, že sa členské krajiny prejavili ako mimoriadne solidárne. Tak UNHCR, ako aj IOM sú proti uzavretým utečeneckým táborom, ktoré by považovali za akceptovateľné iba na veľmi krátky čas. Ľudí, ktorí potrebujú ochranu, by mali čo najrýchlejšie prepraviť do iných krajín, tvrdia.

Zdroj: SITA/Hermine Poschmann/Mission Lifeline via AP

Hovorkyňa Detského fondu OSN (UNICEF) Sarah Croweová bola kritická netajac obavy z možného zadržania detí. Humanitárna organizácia Save the Children závery z Bruselu kritizovala slovami, že v tomto roku sa v dôsledku politiky Únie zvýši počet detí, ktoré sa budú ukrývať, detí, ktoré skončia v rukách pašerákov, a detí, ktoré sa vydajú na nebezpečné cesty, aby sa pokúsili dostať k nimi milovaným ľuďom. Podľa jej názoru účastníci vrcholnej schôdzky nevyužili šancu vytvoriť jednotný a funkčný azylový systém.

Kriticky reagovala aj organizácia Pro Asyl hovoriac o "summite nehumánnosti". Hlavy štátov a predsedovia vlád nemajú žiadny súcit s prenasledovanými, konštatovala. Aj humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF) reagovala na závery veľmi kriticky. Členské štáty EÚ musia podľa jej názoru dospieť k rozumu, teraz sa vyhýbajú zodpovednosti za záchranu ľudských životov. Ich politika odsudzuje zraniteľných ľudí vedome k zajatiu v Líbyi a zmieruje sa s tým, že ľuďom, ktorí sa na mori ocitnú v núdzi, sa nedostane pomoci. Deje sa tak pri plnom vedomí extrémneho násilia a vykorisťovania utečencov a migrantov, ktorému sú vystavení v Líbyi, vyhlásila predstaviteľka organizácie Karline Kleijerová.

Tusk po summite ešte nechce hovoriť o úspechu

Predseda Európskej rady Donald Tusk po dvojdňovom summite EÚ v Bruseli v piatok upozornil, že aj napriek záverom, ktoré odobrili hlavy vlád a štátov v oblasti migračnej politiky, je ešte príliš skoro hovoriť o úspechu. Tusk spresnil, že rozhodnutia spojené s migráciou na summite EÚ boli tou najľahšou súčasťou úlohy, ktorou je vyriešiť túto otázku. Povedal to aj napriek tomu, že premiéri a prezidenti rokovali v noci zo štvrtka na piatok takmer desať hodín, kým dospeli k dohode, ktorá bola pretavená do záverov summitu.

"Toto je najjednoduchšia časť úlohy v porovnaní s tým, čo nás čaká, keď začneme implementovať túto úlohu," povedal Tusk počas záverečnej tlačovej besedy. Pripomenul základné prvky nočnej dohody lídrov: vyloďovacie platformy pre migrantov mimo hraníc EÚ, cielený rozpočtový nástroj v rámci dlhodobého rozpočtu EÚ na boj proti nelegálnej migrácii a posilnenie podpory pre líbyjskú pobrežnú stráž.

Zdroj: SITA/AP Photo/Czarek Sokolowski

UNICEF upozorňuje na bezpečnosť detí

Nové centrá pre migrantov, o ktorých hovorí Európska únia, musia byť otvorenými prevádzkami, a to v súlade s nariadeniami o ochrane detí. Povedal to v piatok Detský fond OSN (UNICEF).

"Obávame sa toho, že bude dochádzať k zadržiavaniu detí," povedala pre agentúru DPA hovorkyňa UNICEF-u v Ženeve Sarah Croweová. Reagovala tak na poslednú dohodu lídrov EÚ o zriaďovaní tzv. kontrolovaných stredísk na území Európy, kde budú zhromažďovaní migranti počas vybavovania ich žiadosti o azyl.

Dohoda o vracaní migrantov

Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa v piatok v Bruseli stretla s premiérmi Grécka a Španielska, Alexisom Tsiprasom a Pedrom Sánchezom, a uzavrela s nimi politickú dohodu o vracaní migrantov. Informoval o tom na jednej zo sociálnych sietí hovorca nemeckej vlády Steffen Seibert.

Šéfka spolkovej vlády sa v rámci úsilia o vyriešenie vnútrokoaličného sporu medzi svojou CDU a sesterskou CSU snaží i o uzatváranie bilaterálnych dohôd o vracaní utečencov s jednotlivými krajinami. V tejto súvislosti vo štvrtok rokovala aj s predsedom talianskej vlády Giuseppem Contem.